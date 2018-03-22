過敏是警訊！馬偕醫師：少吃這4樣 一定治得好

少吃「肉蛋奶甜」可改善過敏症狀。(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

過敏症狀惱人，包括季節交替、蚊蟲叮咬、食物源頭...等任何原因，都可能被貼上過敏標籤；究竟「過敏體質」是什麼？如何跟過敏說掰掰？曾經擔任馬偕醫院家醫科醫師的黃鼎殷說「過敏是症狀表現，不是疾病！」過敏產生各種輕重不一的症狀，都是身體發出的警訊。

馬偕醫院家醫科醫師黃鼎殷(左)發表新書《過敏一定治的好》，分享成功幫康康(右)一家擺脫過敏等疾病的經驗與研究心得。(圖/黃鼎殷提供)

黃鼎殷在新書《過敏一定治的好》中強調，只要排除宿便、按摩及腹式呼吸等方式促進淋巴排毒、改善微循環，並且少吃「肉蛋奶甜」，過敏一定會改善。黃鼎殷認為，排除毒素是從源頭解除發炎反應，除了排汗、排便、肝臟排毒外，微循環是常被忽略的排毒途徑。

微循環是血液與細胞物質交換的第一線，分布在微小的動靜脈之間的微血管，一般人可以自我檢測微循環好不好，如果經常手腳冰冷、晚上常常睡不好覺等，可能就是微循環不佳，容易累積毒素產生過敏症狀。

人體毒素主要集中在糞便和黏液，「肉蛋奶甜」會形成痰、鼻涕等黏液，所以有過敏症狀者及女性懷孕期間吃很多肉、蛋、奶、甜食，累積很多黏液，就容易引起過敏反應。

黃鼎殷說，「過敏一下子就好了，或一輩子都不會好」，其實都是錯誤觀念！因為他成功幫藝人康康一家擺脫許多疾病困擾，就是掌握「毒出‧能入」原則，將身體多餘的寒氣、毒素「排出體外」，將身體需要的養分、能量「注入體內」，而這本書就是集結他臨床經驗與長年研究心得。

此外，坊間許多強調能改善過敏的｢益生菌｣，黃鼎殷建議選擇有研究論文證實效果的，例如鼠李糖桿菌、龍根菌、發酵乳桿菌等八種，並且選擇沒有任何人工添加物和糖份的抗氧化益生菌，空腹食用，對身體才有幫助。

(中時電子報)

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