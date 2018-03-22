桃美容美髮藝術博覽會200萬總獎金冠全台

市長盃國際時尚美學技藝競賽展演秀4月19日將在桃園巨蛋盛大展開，總獎金高達200萬元，已吸引3000隊箇中好手報名參加。（蔡依珍攝）

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市長盃國際時尚美學技藝競賽展演秀4月19日將在桃園巨蛋盛大展開，總獎金高達200萬元，市長鄭文燦22日當眾「變髮」為活動宣傳。（蔡依珍攝）
市長盃國際時尚美學技藝競賽展演秀4月19日將在桃園巨蛋盛大展開，總獎金高達200萬元，市長鄭文燦22日當眾「變髮」成功笑開懷，為活動宣傳。（蔡依珍攝）
市長鄭文燦22日當眾「變髮」，笑說不擔心被剃光頭。（蔡依珍攝）
市長鄭文燦22日當眾「變髮」，笑說不擔心被剃光頭。（蔡依珍攝）

市長盃國際時尚美學技藝競賽展演秀4月19日將在桃園巨蛋盛大展開，總獎金高達200萬元，已吸引逾3000名箇中好手報名參加，市長鄭文燦讚活動可培養人才、提升形象並引導潮流，22日也當眾「變髮」為活動宣傳，笑言：「議員也可以選前來診斷、改變造型，馬上多1千票！」

鄭文燦說，第一屆桃園市市長盃國際時尚造型競賽fashion show去年在桃園展演中心舉辦，場地不夠，今年特別移師到桃園巨蛋擴大舉辦，包括國際組動態競賽、全國組動態競賽、菁英自由創作組動態競賽、菁英組靜態競賽作品完成組及自由創作靜態組等5大組，已吸引3000名選手報名，爭奪200萬元的總獎金。

桃園市燙髮美容職業工會理事長、也是大會主席楊文通說，活動創下三個第一，不但是最大規模時尚美學嘉年華、總獎金200萬元全台最高、還有國際精彩創新展演秀，包括日本、泰國、馬來西亞等國選手同場較勁，強調桃園相關產業的業師、「後援團隊」大學和高職學生等超過3萬人，希望透過年度盛會促進業界與國際接軌、帶動經濟產業發展。

擁有一甲子專業技藝的楊鄧今華也替鄭文燦「變髮」，笑言好的設計師要會看面相搭配髮型，鄭額頭四指寬、臉頰距耳朵也有三指寬是「帝王相」，雙頰豐腴表福氣、鼻頭圓潤蓋鼻孔代表財庫，有智慧會幫桃園守財，強調「牽一髮動全身」，適合的髮型可修飾臉型、改變身材比例和年齡，換髮型更能換心情，歡迎大家4月19日一起來桃園巨蛋體育館體驗。

當天重頭戲為國際美容美髮技藝競賽，在國際組動態競賽中，真人現場組有：創意新娘化妝、創意晚宴化妝、時尚白紗新娘化妝、時尚晚宴新娘化妝、創意包頭、半永久化妝眉型、女子剪吹，以及以假人頭為造型的流行時尚創意剪髮等。全國組動態競賽有：舞台創意化妝組、唯美新娘白紗組（實用型）、個人形象造型設計組、特效化妝組、日間宴會妝-國中組、新娘秘書白紗髮型設計真人組、新娘秘書晚宴髮型設計真人組、男子剪吹組及靜態競賽作品完成組，前3名將可分別獲得2萬元、1萬5000元與1萬元不等獎金。

另外還有國際服裝文化展演秀、國際職業婦女職業博覽會、企業社團形象展演秀、時尚美學產業論壇、美容美髮展演秀、美容美髮商品展、就業博覽會、社會公益政令宣導、桃園美食文化展等，內容精彩，歡迎民眾前往參觀，享受美的饗宴。

(中時)

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