楊麗環防弊送禮 黨部譴責籲懸崖勒馬

前立委楊麗環憂心基隆民調誤植重演，22日呼籲接到國民黨桃園市長初選民調電話的民眾，「回報」給服務處，就能兌換師傅加持過的平安小吊飾。（蔡依珍攝）

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國民黨基隆市長初選民調搞烏龍結果大翻盤，國民黨桃園市長初選即將在周日展開，參選人楊麗環22日高喊「重建民調公信力、你我一起來防弊」，希望民眾接到民調電話後「回報」服務處換贈品，但此舉遭黨部嚴厲譴責，怒斥重傷黨形象、影響民調公正，且涉嫌違反選罷法和個資法，呼籲楊懸崖勒馬。

楊麗環說，黨內基隆市長初選發生民調誤植?電訪錄音光碟消失等烏龍事件，重創民調公信力，連帶引發新北市長參選人周錫瑋質疑，甚至發出：「叫我怎麼相信民調？」之鳴，桃園市長的黨內初選將於25日至27日舉行，希望接到民調電話的民眾，回撥給她服務處，留下基本資料、民調單位和支持對象，讓她的服務團隊建立數據資料，未來將和市黨部公布的民調結果對比，「問題將無所遁形！」為鼓勵大家協助，團隊還會送上一只師傅加持的吊飾，強調價值僅10餘元，沒有違法問題。

「這根本是先入為主、預設立場！」桃園市黨部斥這樣的作法「打翻一條船」還引人入罪，嚴重傷害國民黨的形象，造成社會觀感不佳，是「內鬥內行、外鬥外行」，不但讓中間選民反感，更會讓對手嘲笑，強力譴責。

市黨部指出，民調決定黨內推舉人選是藍綠不約而同採用的方式，再度強調會公平、公正、公開，3位參選人桃園市議員魯明哲、立委陳學聖和楊也都會派觀察員監督，民調機構也在楊極力要求下，按桃園市各區人口比率採有效樣本，所有過程都可以攤在陽光下接受檢驗。

市黨部直言，回報送贈品的舉措有賄選疑慮、請民眾提供基本資料也恐違個資法，更已違反黨內提名登記公約規定「維護優良選舉風氣」、「不以期約賄選等方式爭取提名」，呼籲楊懸崖勒馬、不要再做「親痛仇快」的事情。

(中時)

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