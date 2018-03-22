豆花妹拍戲拍到有厭世臉 鍾承翰渾身傷還變「廳長」

2018年03月22日 18:35 中時 洪秀瑛

演員群。（三立提供）

管麟（左起）、金在勳、賴東賢、豆花妹、英承晞、鍾承翰、楊銘威。（三立提供）

三立周日偶像劇《已讀不回的戀人》播出接近尾聲，劇組21日晚辦殺青酒，包括豆花妹（蔡黃汝）、鍾承翰、楊銘威、邱昊奇、「神影四少」管麟、賴東賢、金在勳、英承晞等都到齊。該劇以自行車隊為題材，拍攝超過半年，經歷酷暑、寒流，鍾承翰從頭到腳渾身傷，趕戲後期曾連續2周只睡2小時，為了不打擾妻小，他只睡客廳，自嘲是「廳長」。

該劇經歷半年多的拍攝，上山下海，鍾承翰說，這是他拍過最辛苦的一部戲，終於完成了不可能的任務。鍾承翰笑說自己演的偶像劇太不偶像，因為劇中動作戲不少。他和劇中車隊演員賴東賢、英承晞、管麟、金在勳、楊鎮等人吃足苦頭，颳風下雨照拍，摔車受傷已是家常便飯，鍾承翰還因摔車導致背部拉傷，上半身好幾天動彈不得，也曾因小腿發炎，跛腳3天，他說平時只能苦中作樂，靠楊銘威說笑話振奮精神，誇楊銘威是大家的「提神劑」。

蔡黃汝（豆花妹）每日靠吃10多種補品撐過來，笑說「時常拍到頭暈、厭世」。 她劇中穿梭在不同年代，演技很放，她笑說有好搭檔才能激發自己，鍾承翰也誇她很敬業，不過他與楊銘威最愛在拍戲現場偷拍她睡覺模樣，但怎樣拍都拍不到她張嘴呼呼大睡的醜態，直說：「真是仙女，連睡覺表情都漂亮。」豆花妹有次知道會被偷拍，連忙拿外套遮頭睡，讓鍾承翰擔心她會悶死，豆花妹笑說拍這檔戲最大收穫就是練就「秒睡」功力，連站著都可以睡著，「以後拍8點檔沒問題了」。

(中時)