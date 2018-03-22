夜問打權》未戰先怯？國民黨棄守北市議會

2018年03月22日 18:43 中時電子報 綜合報導

棄守北市議會？北市議員共63席，國民黨只提名31席不搶過半！民進黨做太爛，相對國民黨氣勢看漲但卻未戰先怯？ 郝龍斌開砲：「選戰策略有問題！」；孫大千砲轟：「保障肉腳」，國民黨的北市議員選戰策略是太保守還是務實？ 這樣沒有企圖心，國民黨年輕人有希望嗎？

台旅法生效後4天！ 蔡總統喜見美亞太副助卿稱：「台旅法是驚奇進展」，但是人民怕激起兩岸「驚人」發展！ 而美陸台三方情勢因台旅法升溫，陸官媒指出要射三箭抵制，近日陸遼寧號巡經台海，對台美示警射出第一箭？另外二支箭會不會齊發？

憲法與兩岸條例主張一中和統一，陳明通大瞻糾正蔡英文總統.賴清德不認一中都違憲？ 蔡英文總統和賴清德都違憲倡二國論，陳明通繞彎罵長官？！

明明馬政府用九二共識鑰匙開8年大門！ 蔡政府抵死不用還說找不到？只要是國民黨的成果，民進黨就不承認？ 今不要九二共識改願承認憲法，滿朝官員耍文青玩文字遊戲，蔡政府官員搞得人民好亂啊！

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：

董智森(政治評論員)

李永萍(前台北市副市長)

費鴻泰(立法委員)

王鴻薇(台北市議員)

黃子哲(政治評論員)

(中時電子報)