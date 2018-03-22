《無敵鐵金剛》音樂洗腦台日粉絲 動漫主題曲帝王重新詮釋經典

2018年03月22日 18:57 中時 徐桐炘

動畫歌帝王水木一郎，渾厚嗓音重新演繹主題金曲。曼迪提供

【中文版預告2】《劇場版 無敵鐵金剛／INFINITY》3/30 指揮艇組合

日本機器人動漫經典『無敵鐵金剛』《劇場版 無敵鐵金剛 / INFINITY》，22日公開最新花絮，影片除了精彩細緻的戰鬥畫面，當然還有那熟悉的主題曲和歌聲再次讓人熱血沸騰，許多資深粉絲一聽便知是有「動漫主題曲帝王」稱號的水木一郎再次演唱同名主題曲。

主唱水木一郎是縱橫動畫歌界近50年的身兼動畫歌手、作詞家、作曲家、聲優及演員多重身份於一身，為世界各地老中青三代的動畫迷帶來無數的經典歌曲，包含《無敵鐵金剛》、《蓋特機器人》、假面騎士等多部動畫以及特攝劇的主題及片尾曲，由他所主唱的歌曲已超過了一千首以上，故擁有「動畫歌之帝王」之稱。

『無敵鐵金剛』系列在音樂製作上非常縝密細膩，擔綱作曲的渡邊宙明，以大量創作的機器人動畫與特攝英雄騎士系列相關的音樂作品聞名，在日本配樂界具有舉足輕重的地位，搭配水木一郎的充滿元氣激昂的歌聲，巧妙將動畫中『無敵鐵金剛』的武器招式放在歌曲中，兒子渡邊俊幸也承襲父親的音樂血脈參與電影配樂。

不過台灣觀眾所熟悉的主題歌曲並非原本動畫中的片頭歌曲，而是改由作曲家汪石泉創作、華視兒童合唱團演唱，曲風與原作品截然不同。當時簡單又洗腦的旋律與規律性的節奏，搭配重新改寫的歌詞，迄今仍是令許多人念念不忘，1994年刺客樂團曾將此歌曲以重金屬搖滾重新編曲演唱，受到許多年輕人歡迎。電影版3月30日全台上映。

(中時)