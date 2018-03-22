瑞士BASEL表展 舒淇、Laura Harrier星光熠熠 搶先直擊

2018年03月22日 18:49 中時 陶福媛

《蜘蛛人》女主角羅拉海里爾配戴寶格麗Octo Finissimo Tuourbillon Automatic腕表。（BVLGARI提供）

寶格麗Octo Finissimo Tourbillon Automatic只有3.95mm，以纖薄之姿創下全球最薄自動上鍊陀飛輪紀錄。（BVLGARI提供）

寶格麗Lvcea Skeleton女表（左）和OCTO FINISSIMO噴砂版玫瑰金自動腕表，華麗時尚。（BVLGARI提供）

饒舌音樂人Swizz Beatz的藝名叫做「瑞士節奏」，與ZENITH 腕表結下不解之緣。（ZENITH提供）

ZENITH與饒舌音樂人Swizz Beatz合作Defy Zero G Swizz Beatz 聯名表。（ZENITH提供）

泰格豪雅發表TAG Heuer Carrera「Tete de Vipere」陀飛輪，強調更加精準。（TAG Heuer提供）

寶格麗在自家門口開記者會，熠熠明星吸引人潮，現場擠得水洩不通。（BVLGARI

崑崙表今年在BASEL推出全鑽奢華版金橋女表，售價376萬8000 元。（CORUM提供）

寶齊萊以自製機芯推出Manero Tourbillon Double Peripheral陀飛輪腕表。（Carl F.Bucherer提供）

2018年巴賽爾表展 (BASELWORLD)亮麗登場，一開場的氣氛就很不一樣，寶格麗搶先在場內舉辦全球記者會，邀請舒淇與《蜘蛛人：返校日》女主角Laura Harrier站台炒熱氣氛，隨及Zenith也不遑多讓，在對台公布與饒舌歌手Swizz Beatz合作聯名表，帝舵表（TUDOR）更丟出震憾彈宣布邀請周董擔任品牌代言人，一開場就星光

閃閃，讓人目不暇給。

★寶格麗

寶格麗的全球記者會向來就是秀味十足，由充滿群眾魅力的執行長Jean Christophe Babin親自主持，舒淇和《蜘蛛人：返校日》女主角羅拉海里爾（Laura Harrier）站台展示，寶格麗展廳立刻圍滿群眾，把整個展場擠得水洩不通。

因感冒失聲的舒淇低沉性感的氣音接受採訪，笑說這樣低沉嗓音應該要出張唱片，否則太可惜，還對記者說：「如果你先認購一千張，我就出！」舒淇說她最喜歡寶格麗的Octo Finissimo超薄陀飛輪表，可惜她的手腕太細所以不適合，問她會不會送老公？她笑答：「嗯! 我要問寶格麗喔！」

由羅表海里爾配戴的寶格麗Octo Finissimo Tourbillon Automatic陀飛輪，以3.95mm纖細之作榮登全球最薄自動上鍊陀飛輪表寶座，這是繼2014年Octo Finissimo Tourbillon超薄陀飛輪、2016年的Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問表與2017年的Octo

Finissimo Automatic超薄自動上鍊表後，創下四連霸的傲人紀錄。

舒淇因重感冒「失聲」，仍抱病出席寶格麗會場，她選擇配戴的今年新款Lvcea女表，也有了新創意，一是結合寶格麗的TUBOGAS表帶元素的Lvcea TUBOGAS女表，從瓦斯管為設計靈感的金屬表帶十分前衛時尚，為Lvcea女表更添趣味。一是結合鏤空主流元素演化的Lvcea Skeleton，不僅可看見鏤空機芯，表盤上還有「BVLGARI」鏤空LOGO，充滿時尚感。

LVMH鐘表部門總裁Jean-Claude Biver也不遑多讓，隨及在寶格麗對面的ZENITH舉辦記者會，打對台的意味頗濃。今年ZENITH與饒舌音樂人Swizz Beatz合作推出聯名表，Swizz Beatz是知名女歌手Alicia Keys的老公兼製作人，把藝名取名為Swizz Beatz「瑞士節奏」，註定要與瑞士鐘表結下不解之緣。

ZENITH與饒舌音樂人Swizz Beatz合作Defy El Primero 21和Defy Zero G聯名表，亮麗的橘色表帶是一大特色，去年底首發時限量6只豪華鑲鑽表以秒殺搶購一空，今年更加碼推出限量套組搶市，勢必又將掀起搶購熱潮。

★泰格豪雅

泰格豪雅（TAG Heuer）展現製表科技與工藝的優勢與企圖心，在今年BASEL表展推出TAG Heuer Carrera「Tete de Vipere」精密計時陀飛輪和TAG Heuer Carrera Heuer 02 GMT兩地時間表。其中TAG Heuer Carrera「Tete de Vipere」陀飛輪，是品牌第一只取得法國貝桑松天文台（Observatoire de Besancon）授予的「Tete de

Vipere」（毒蛇頭）印記的卓越標誌，象徵計時十分精準，該機構自2006年來，僅有500只腕錶獲得這項獨特認證。

為了慶祝泰格豪雅Carrera問世55周年，這款精密計時陀飛輪全球僅發行155只，而且售價不到70萬，放眼瑞士鐘表界陀飛輪表動輒百萬起跳，泰格豪雅陀飛輪表的價格十分親民、容易入手。

★崑崙表（CORUM）

崑崙表（CORUM）於1980年推出金橋系列腕表後，就成為品牌最具代表的經典作品，可說是表廠的鎮店之寶，38年來年年都有新作。今年崑崙表在BASEL發表一款全鑽奢華版的金橋女表，表盤上也鑲滿鑽石，搭配藍色、紅色等色彩鮮豔的鱷魚皮表帶，售價約376萬8000元。

★寶齊萊

今年歡慶130周年的寶齊萊（Carl F.Bucherer），在製表工藝有更大的突破，首度推出自製機芯的Manero Tourbillon Double Peripheral 陀飛輪腕表，採用瑞士天文台認證的A3000自製機芯，雙擺輪設計可讓走時更加精準。

(中時)