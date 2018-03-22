《太極旗》導演屢創韓影紀錄 赴港都分享經驗

2018年03月22日 18:56 中時 徐桐炘

高雄市電影館於3/31(六)特邀改寫韓國電影歷史，開創大場面戰爭類型片的導演姜帝圭，以編劇及導演的身份初次來台，舉辦《歷史顯影：臺灣與韓國歷史改編電影論壇》，分別與金馬獎最佳影片《血觀音》導演、韓國社會文化學者何撒娜同台，從歷史事件的編劇技巧談到臺、韓電影產業的現況與未來。

姜帝圭善於在戰爭議題下描繪人性情感，2004年推出的《太極旗－生死兄弟》為韓國電影開創了大場面戰爭類型片的格局，為韓國電影史上數一數二的高成本製作，突破千萬觀影人次，2011年編導的日、韓合製電影《登陸之日》則敘述韓國士兵和日本軍官之間的友情足以跨越國界，本次論壇之外，電影館亦特別企劃放映《登陸之日》。

1999年姜帝圭執導的《魚》比擬好萊塢的視覺效果轟動全國，點燃了韓國民眾對國片的熱情，姜帝圭也憑著這部片拿下第20屆韓國青龍電影獎最佳導演，賣破當時韓國影史票房紀錄，660萬人次的觀影紀錄甚至超越《鐵達尼號》在韓票房，扭轉韓國民眾觀影習慣，從好萊塢大片轉向本國電影，韓國電影的風潮因而復興，一掃以往被外片壓迫的頹勢。

因此高雄市電影館特以「台韓對望」為論壇焦點，邀請姜帝圭導演與楊雅喆導演同台，與高雄民眾暢談真實歷史以及原型人物改編的編劇技巧；下午場邀請姜帝圭與何撒娜教授針對「從《太極旗-生死兄弟》到《我只是個計程車司機》：韓國歷史電影流變」此一主題進行對話，暢談韓國電影文本從戰爭片轉換至陳述國家傷痕歷史真相的過程，以及臺灣與韓國影視產業的未來發展。

(中時)