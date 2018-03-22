龍崎阿嬤古早味料理絕活 崑山科大師生記錄傳承好滋味

崑山科大公廣系等相關科系師生齊心傳承、記錄，師生團隊未來還將設計創意料理、網路食譜，數位保存、典藏在地好味道。(曹婷婷攝)

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龍崎偏鄉早年辦桌文化興盛，孕育不少總舖師，當地多位阿嬤身懷古早味料理絕活，台南巿政府文化局推動老街創藝計畫，崑山科大公廣系等相關科系師生齊心傳承、記錄，師生團隊未來還將設計創意料理、網路食譜，數位保存、典藏在地好味道。

12位平均年齡73歲的阿嬤齊聚一堂，大展廚藝，以當季竹筍、鳳梨特展，推出炸八寶丸、筍絲雞湯、筍乾小封、炒筍膜、鳳梨炒木耳、古早味鹹飯及季節時蔬一共7道古早味好菜。

崑山科大公廣系、廚藝系及視訊系學生，分別執行傳承、記錄及協助料理完成，餐飲系助理教授劉俊良帶領學生到場協助，從交流、觀摩中，習得阿嬤們的料理功力。

計畫主持人、公廣系蔡佩芳老師說，希望透過影像記錄，保留地方逐漸失傳的竹編與廚藝等特色，學子全程拍攝，為老手藝進行影音的保存，未來也將透過繪本形式，製作網路食譜，並設計創意料理，讓好味道加以典藏，不失傳。

76歲志工班長王林瑞阿嬤說，龍崎區早年辦桌文化很興盛，老一輩多身懷好廚藝，她30幾歲就當總舖師，現在年紀大了，兒孫都沒人肯學，很開心現在有年輕學生樂意來學習。

台南市政府文化局2016起推動白河區地方產業設計創新，今年再新增龍崎區，希望透過設計協助地方產業重振，找回地方活力。龍崎以「采竹藝市－崎頂老街創藝計畫」為名，盤點該地「地、產、人」特色資源，以「創意、創新、創業、創生」策略，連結周邊文化據點及自然景點，建立地方產業品牌，期能促進專業人才回鄉，帶動產業發展及文化提升。

(中時)

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