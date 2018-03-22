苗栗頭份市衛生所入圍第1屆政府服務獎

苗栗頭份市衛生所日前入圍政府服務獎，副縣長鄧桂菊（右四）22日上午貼紅榜恭賀，期勉在下一階段實地審查過程中，能夠再獲佳績。（李佳玲攝）

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頭份市衛生所主任黃淑華，定期舉辦增長職能訓練課程，並引進高智慧的復健機，提供市民優質的服務。（李佳玲攝）

苗栗頭份市衛生所日前入圍第1屆「政府服務獎」，苗栗縣衛生局局長張蕊仙表示，頭份市的新生兒人數、新住民為全縣最高，為因應人口結構改變，提供許多便民措施，像是設置英語、越語、印語等書籍期刊，或是引進高智慧的復健機，滿足社區不同族群對健康的高度需求，永續推動優質的高齡友善環境。

由國家發展委員會辦理的第1屆政府服務獎，分為整體服務類、專案規畫類，全國共計50個機關入圍決審，其中，整體服務類機關34個、專案規畫類機關16個，往年參選機關入圍機率僅3成左右，頭份市衛生所此次能夠入圍，實屬不易。

頭份市衛生所主任黃淑華表示，頭份市約有10萬3千人，新生兒、新住民為全縣第1高，因此我們以地方治理的概念，努力整合誇領域資源。像是定期舉辦志工的職能訓練、落實社區服務，設置英語、越語、泰語、印語的期刊區，引進高智慧的復健機，營造友善環境，滿足社區不同族群的需求。

張蕊仙表示，衛生所是最基層的醫療衛生保健單位，為因應人口結構改變，必須精進服務以滿足民眾的需求。因此在縣內衛生所的網站、臉書、Line等提供衛教資訊，並以QR Code整合服務資訊，主動關懷精神、結核病、高風險家庭，利用家訪、電話等多元管道宣導訊息，提供鄉親安全、舒適的健康環境。

(中時)

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