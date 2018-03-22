聚焦AI新應用 晶心科技技術論壇515登場

2018年03月22日 19:28 旺報 陳君碩

晶心科技21日舉辦嵌入式技術論壇會前記者會。(陳君碩攝)

人工智慧(AI)和物聯網(IoT)風潮席捲全球，為了協助客戶掌握AIoT智慧新時代的最新技術，亞洲唯一致力於發展小面積、低功耗、高效率嵌入式處理器核心的晶心科技(6533)將於2018年5月15日及5月17日以「萬物聯網劃世代‧智慧生活躍雲端: Embedding Andes‧Embracing AIoT」為主題，分別於深圳(5/15)與上海(5/17)舉辦第十三屆晶心嵌入式技術論壇(Andes-Embedded™ Forum)。論壇中將聚焦晶心科技新世代微處理器指令集架構AndeStar™ V5，以及AI結合IoT而成的AIoT領域重點應用。

經過十三年的耕耘，聯發科旗下的晶心科技在32位嵌入式CPU IP已建立完整且成熟的產品線，也客戶也遍及臺灣、大陸、美國、日韓、歐洲等市場，2017年進一步推出可用於設計64位架構之嵌入式微處理器的V5架構，成為業界第一個採用RISC-V 32/64位技術的主流架構，能增加單次數據存取量，加快資料處理速度，並更有效地處理較複雜的運算，使得客戶在程式的設計上能夠更加節省空間，code size更小，能達到更高的效能、更小的功耗，實現最佳系統功效。

晶心科技在2017年第四季正式推出基於V5的32位N25及64位元NX25，客戶詢問度相當高，晶心科技也已展開後續更多V5處理器的開發，提供客戶更多選擇，拓展至更高階的市場應用。此次論壇將介紹N25/NX25相關的支援產品與生態系統，以及晶心科技在RISC-V社群所扮演的積極角色。

AI及IoT的快速整合，驅動智慧裝置的蓬勃發展，這股無法阻擋的AIoT大趨勢，與其中嵌入的晶片息息相關。此次論壇便將介紹晶心科技為了支援開發AIoT應用的裝置晶片所提供的軟體解決方案，協助客戶快速打造高品質、高競爭力的智慧連網裝置。

晶心科技總經理林志明表示，嵌入晶心核心芯片的出貨量，正處於穩定且健康的成長擴張階段，這些客戶量產的芯片，將對晶心權利金方面的營收有所貢獻。他強調處理器是製造IC產業未來價值的關鍵，未來除了原本布局的無線連結、MCU、Audio、Video以及物聯網將持續’經營之外，晶心將積極開發車用物聯網及ADAS市場；而機器人、ARVR、語音識別、SSD controller及Deep Learning等應用，也將是晶心推廣的目標。

從2005年以來，晶心科技所推出的產品應用於IoT、穿戴式電子、智慧聯網裝置到工業4.0等專案，除了提供數位核心處理器方案之外，十三年以來持續與各領域頂尖的技術夥伴合作，提供應用於業界的各項優質矽智財、元件、軟體與技術服務等，希望能有效協助使用AndesCore™專案之系統整合與產品time to market進程推展。藉由V3及最新的V5架構，晶心科技將能提供市場更佳的解決方案與技術支援服務，助客戶縮短產品開發時間，加速產品上市時程，創造出更具競爭力的產品。

(旺報)