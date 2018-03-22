透‧白‧純粹白陶石雕展 美術帝國登場

2018年03月22日 19:37 中時 林雅惠

由友友建設主辦、正修科技大學承辦的「透‧白‧純粹──鄭宏南、許芝綺聯展」25日在美術帝國登場，鄭宏南海洋意象的石雕及許芝綺細緻精膩的白陶，溫潤色彩視覺與心靈，正修科大時尚生活創意設計系主任吳守哲表示，時尚系與藝文處積極承辦藝文推廣，為美感生活與藝術教育盡一份心力。

鄭宏南、許芝綺兩位藝術家以「透‧白‧純粹」為展覽共同命題，「透」為通透、透徹，有毫無隱飾之意，作品形象揭露藝術家的創作思維。「白」為作品色彩，乍看無色，在欣賞者沉心關注中，卻也華光四射，溫潤色彩視覺與心靈。「純粹」則是一種「絕對值」，是藝術家創作態度，也是藝術品的「完滿」品質。

台南藝術大學造型研究所畢業的鄭宏南，擁有專業完整立體造形創作經歷，曾獲全國雕塑大展第一名，目前為廣州大新美術館駐館藝術家，近年活躍於兩岸國際當代藝術博覽會，大學時期取得水上救生員及潛水教練資格，浩瀚海洋含孕生命成為他藝術創作的母體，創作媒材以石雕為主，「穿孔」成為他作品的常見符號，堅實大理石在他的鑿刀下，轉化為風情萬千的海洋意象。

台南藝術大學應用藝術研究所畢業、專攻現代陶創作的許芝綺，有非常豐富的國際駐地創作及展覽經驗，包含芬蘭、中國、韓國、日本、德國、美國、義大利、澳洲、西班牙和台灣，曾獲台灣國際陶藝雙年展銀獎及第7屆台北陶藝獎創作類首獎。

許芝綺創作從練土而起，以「圈泥條」方式層疊再用指尖一吋吋捏製、打磨、燒製，成就一件件細緻精膩的白陶，注視許芝綺的白陶作品令人進入沉思，除整體美感經驗，總是情不自禁的把目光移注在每一寸細節。

「透‧白‧純粹──鄭宏南、許芝綺聯展」展期至5月27日，展場在高雄市鼓山區翠華路280號「美術帝國」，另為友善社區，5月12日下午2點並將舉辦「透‧白‧純粹──鄭宏南、許芝綺──藝術創作分享與對話」，歡迎南台灣藝文同好共襄盛舉。

(中時)