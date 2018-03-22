嚴防「莫蘭蒂」再來 金門軍民大演練

2018年03月22日 19:38 中時 李金生

金門軍民在大量傷亡的複合型災害救援中，驗證動員的能量規模。（李金生攝）

演練由縣長陳福海、金防部指揮官郝以知中將共同主持，教育部政務次長蔡清華率同行政院評核團隊跨海參加。（李金生攝）

「衝啊！救人第一」軍民聯合演練救災。（李金生攝）

金門大型複合性災害演練，平時就要做到有備無患。（李金生攝）

車輛在颱風中遭倒塌樹木壓毀的救援情境演練之一。（李金生攝）

供水設施在颱風中受損的救災情境演練之一。（李金生攝）

C130軍機載運人、車跨海支援的情境演練。（李金生攝）

金防部動員車輛進行環境清潔和消毒工作的情境演練。（李金生攝）

縣府強調，金門為偏遠離島，平日就需落實救災準備工作。（李金生攝）

災民送往收容所安置的情境演練之一。（李金生攝）

金門「民安4號」災害防救演練今（22）日在中心教練場登場，600餘位軍民在一場複合性災害救援，救護車輛呼嘯來去的實兵演練中，展現 「同島一命」全民總動員的金門精神。

這項由縣長陳福海、金防部指揮官郝以知中將共同主持，教育部政務次長蔡清華率同行政院評核團隊跨海參加的大型聯合演練，共動員37個單位605名人力和107具車輛機具，除各鄉鎮公所外，並有中央駐金單位、公民營事業單位與民間志工NGO等參加演練。

演習是以2016年逾17級強颱「莫蘭蒂」摧殘金門為例，想定金門在今年因為極端氣候，再度遭遇相同強度的颱風侵襲，由各參演單位參考莫蘭蒂颱風實際災害情境，設計和推定各項應變措施。

重點項目包括全島停電、停話、停水2萬餘戶及 地下油管破損、油氣外洩，大規模樹倒造成交通中斷、車禍、房屋倒塌和大量傷亡的複合型災害救援，並特別規劃C130軍機載運人、車跨海支援。

(中時)