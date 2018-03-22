努力自我推銷 各國工程師赴陸求職盼圓夢

2018年03月22日 19:14 旺報 李鋅銅

第一屆中國寧波海外工程師大會21日在浙江寧波登場，來自美國、俄羅斯、德國、義大利、日本等國家的海外工程師用並不是很流利的中文努力推銷自己……。這種「老外來大陸找工作」的場景在大陸越來越多，大陸市場的巨大潛力，正吸引全球漸多的工程師來大陸「圓夢」。

大陸經濟發展的新脈搏，讓越來越多的海外工程師將腳步踩在這片活躍的土地上。對他們來說，大陸市場也正從「高薪誘惑」轉向「前景吸引」。

在浙江北侖，從歐洲、美洲、亞洲來的工程師齊聚一堂，雖然膚色不同，但每個人都有個共同願望，就是希望能在大陸或大陸在海外的企業找到工作。徵才現場熱鬧滾滾。

忙著交換名片的日本技術人員渡邊國昭說，日本發動機領域的開發設計人才已趨於飽和，相對的，越來越多大陸企業到日本招聘技術人員，尋求技術合作。「我看到中國規模龐大、潛力巨大的市場，也看到中國企業包容開放的心。」渡邊國昭表示，此次主動到大陸就是希望能找到「伯樂」，和大陸企業共同走上「互補+共贏」之路。

同樣來自日本的關隆治表示，以前，很多日本工程師到大陸企業擔任顧問，是因某個企業開出的高薪。如今，吸引他們前來的是整個大陸市場「呈現出的巨大機遇」，因為在技術升級的空間裡，讓他們有更大的發揮空間。

來自以色列的GaliDvir表示，近年來很多大陸企業完成了最初的資本積累和渠道建設，希望帶著自主品牌「走出去」，在此背景下，擁有高新技術、熟悉國際規則的海外工程師，便成了不少中國企業眼中的「香餑餑」。而大陸各級政府對海外人才政策的加持，也讓海外工程師吃下「定心丸」。

以色列工程師EliyaElon就表示，之前與江蘇南京、浙江寧波等政府有過交流，當地政府對海外人才落地提供了資金、政策等各式扶助。「這些大禮包對我們有著不小的吸引力，也讓我們願意舉家搬遷。」他說，許多人都已從中國機遇的「旁觀者」變為「參與者」。

(旺報)