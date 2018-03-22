美雜誌創始人：大陸產品將在未來生活中發揮作用

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旺報

美國連線雜誌創始人和編輯凱文．凱利最近幾年頻繁訪問大陸。他認為，大陸將在「我們的未來生活中發揮重大作用。」他估計，雖然大陸仍需5到10年才能生產出世界上每個人都想要的真正的全球性產品，但他覺得「每一天都離這個時刻越來越近了。」

「看看那裡將會發生能夠影響世界的什麼事情？」是近幾年來，凱利多次前往大陸的目的。他認為，單單是14億人的「地心引力」，就會很快把其他的發達國家拉入中國的軌道。凱利估計大陸還需要5到10年的時間，才能生產出真正的全球性產品。「它可能是一輛自動駕駛汽車，或是一個機器人。」儘管他們現在仍然處於複製文化階段，但正如日本過去長時間經歷過的階段一樣，然後日本就能研製出隨身聽音樂播放器、照相機和人們想要的其他產品突圍而出。

此外，凱利認為中國文化上發生的兩種變化，正在推動這個國家走向能夠持續穩定交付商品的時間點：一是敢於嘗試新事物；二是對假想和權威的質疑精神。「我們知道這些挑戰能夠得到克服，因為在美國工作的中國科學家和工程師擁有令人難以置信的創造性和創新性。」凱利說，至於美國，他認為困難的轉型時期即將到來。「我認為川普是已經失去工業模式的美國的最後喘息。」而且，美國不再是世界上唯一的超級大國，當然這在心理上很難接受，卻又不得不看清的眼前現實。

在凱利看來，大陸如今走的路就和過去日本正開始邁向工業大國一樣，但不同的是，「當中國迎來那個時刻，對世界的影響遠非當年的日本可比。」

(旺報)

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