台歐首辦人權諮詢 讚揚台LGBTI友善環境

2018年03月22日 20:30 中時 陳建瑜

歐洲經貿辦事處今發布聲明稿指出，台灣與歐盟於今在台北召開首屆人權諮商，會談氣氛友好、坦誠且具建設性。歐盟讚揚台灣持續努力追求性別平等及建立LGBTI友善環境。台灣建議歐盟邀請臺灣人士參與歐盟主辦之相關會議。

歐洲經貿辦事處表示，歐盟與台灣亦討論包含產業外勞、社福外勞，尤其是「外籍漁工」之權益。歐盟肯定近來台灣舉辦之相關宣導活動，以及採行管理措施以確保外籍漁工享有適當待遇，並強調適切執行之重要性，鼓勵台灣制訂符合國際標準的法規。歐盟也強調改善外傭工作環境之重要性，包括採取必要措施，加強勞動保護。

歐洲經貿辦事處指出，本次人權諮商見證台灣已是穩健且多元化的民主政體，與歐盟共享人權及法治等普世價值。歐盟讚揚台灣廣泛推展各項人權議題進程，並鼓勵臺灣積極向國際社會宣介其人權典範。

歐洲經貿辦事處說，台灣與歐盟就人權普遍性交換意見，人權本即「人性尊嚴」，亦為本年屆滿70周年《世界人權宣言》之重要原則。歐盟讚揚台灣主動將聯合國主要人權公約國內法化，並詢及其餘人權公約國內法化進程，歐盟支持台灣進行國家人權報告國際審查機制。雙方於會中也就台灣是否將成立國家人權機構交換意見。

歐洲經貿辦事處指出，台歐亦論及商業與人權議題，歐盟鼓勵並支持台灣就企業社會責任或商業人權提出國家行動計畫。台灣與歐盟也談及對人權捍衛者之協助，就「同性戀、雙性戀、跨性別及雙性人」（LGBTI）及性別平等政策交換意見。

歐洲經貿辦事處強調，歐盟重申死刑並無嚇阻作用，且係不人道且無法逆轉的懲罰，並願與台灣分享相關經驗。

台灣與歐盟同意於明 (2019) 年在布魯塞爾舉行人權諮商，並就本次諮商各項議題加強合作。

(中時)