林柏宏拍片坐直升機上班 許願：想考機師駕照

2018年03月22日 19:41 中時 徐桐炘

林柏宏笑言第一次坐直升機上班。（周子娛樂提供）

在雪山拍戲，怕冷的林柏宏「全副武裝」上陣。（周子娛樂提供）

劇組為林柏宏準備殺青蛋糕。（周子娛樂提供）

林柏宏與女星張靜初、日本演藝界資深戲骨役所廣司共演的新片《冰峰暴》在中國拍攝的戲份於日前殺青。他在片中飾演性格陽光、狂放不羈，救援隊中年紀最輕的直升機飛行員，為讓自己更貼近飛行員角色，開拍前密集地上了好幾天的培訓課程，從最基本的直升機原理開始學起，飛行員起飛前超過50個步驟也要熟記，一直到最後教練帶著他乘坐直升機從基地飛到片場，笑說：「這是人生第一次坐直升機上班！」他還表示想和導演一起考到直升機駕照。

林柏宏表示役所廣司是他的偶像，從知道要合作的那一刻起他就很期待，得知即將殺青時，特地託人買了他在20年前的經典代表作《失樂園》DVD準備給他簽名，拿到簽名DVD的林柏宏很興奮地說：「當時電影上映時還未滿18歲不能進戲院看，現在可以好好珍藏這部經典作品了。」

在電影《冰峰暴》裡，役所廣司有許多動作戲，其中許多高難度的動作仍親自上陣，也讓林柏宏覺得很佩服。張靜初則是相當活潑健談，在拍戲過程中會很有耐心地跟對手演員討論每一場戲，林柏宏笑言自己和張靜初兩個都是「吃貨」，常常互相帶給對方好吃的東西、交流美食。

電影講述國際救援小組在雪山救援的犯罪動作故事，除了動作戲之外，此次對林柏宏來說還有新挑戰，因全片有一半的台詞都是英文，而且很多都是專有名詞，為此林柏宏也特地找了英文老師將台詞一遍又一遍地練習，每一個重音、每一個音節都不放過，把台詞背到熟透。片中有許多對手演員都是西方人，在拍攝現場林柏宏也不吝向他們請教英文台詞。

(中時)