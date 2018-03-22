為祖宗莫札特 維也納國家歌劇院合唱團來台演唱

2018年03月22日 19:50 中時 趙靜瑜

維也納國家歌劇院合唱團下月將專程來台，參加《阿瑪迪斯》電影交響音樂會演出，帶來原汁原味的維也納德奧正統音樂。這也是維也納國家歌劇院合唱團第一次來台參加《阿瑪迪斯》電影交響音樂會，為自己的老祖宗莫札特演唱。

維也納國家歌劇院合唱團每年演出維也納國家歌劇院歌劇超過百部，更是撐起薩爾茲堡音樂節的重要支柱，該團演出曲目涵蓋了從巴洛克、古典與浪漫時期到近代音樂演出，經歷托斯卡尼尼、福特萬格勒到卡拉揚到小澤征爾，一路將合唱團帶向巔峰。

維也納國家歌劇院合唱團訪台多次，一張口就令人震懾，強音燦爛、響亮，弱音不但優雅，而且流暢，低音聲部更是一絕，合唱團成員也來自世界各國。這次訪則出動28位維也納國家歌劇院合唱團團員，有趣的是，就連他們自己也不曾參與過類似的演出，非常期待。

1984年上映的電影《阿瑪迪斯》原是倫敦與百老匯最賣座的舞台劇之一，曾經獲得5項東尼獎，至今仍是最具代表性的音樂電影之一，更被譽為「勾勒音樂家生平」絕佳之作。原創知名劇作家彼得謝佛在研究完三大箱莫札特信件之後，親自創作舞台劇劇本，劇情以義大利籍宮廷作曲家薩列里晚年割腕自殺獲救開始，倒敘他當年與莫札特之間的互動，如何從崇拜、讚賞到忌妒怨恨，無論薩列里如何努力，作品始終趕不上莫札特的靈感開始，娓娓道來莫札特這位音樂天才傳奇的一生。

牛耳藝術總監牛效華表示，莫札特是天才神童，更是古典音樂裡的珠玉，他音樂中的純粹、精煉至今無人可比，而電影《阿瑪迪斯》的成功，證明無論是不是古典樂愛好者，都會想要親炙這位音樂家，感受這位音樂巨人短暫卻傳奇的一生，「這次我們用交響樂團做現場演出，遠從維也納邀請國家歌劇院合唱團抵台獻唱，這次現場演出不經擴音設備，將展現不失真的原音，希望為台灣樂迷帶來最好的版本。」

除了有電影劇情讓觀眾了解莫札特生平，35首音樂弦樂演出橫貫全場，其中還有《費加洛婚禮》、《魔笛》、《唐喬望尼》等歌劇演唱，樂迷可以盡情享受視覺與聽覺的雙重饗宴。

《阿瑪迪斯》電影交響音樂會將於4月19日在新竹市文化局演藝廳，21日在台北國家音樂廳，22日在台南文化中心演出。

(中時)