攤販收一半...六合夜市為何如此慘澹？香港客一句話道出真相

2018年03月22日 20:03 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

紅極一時的高雄六合夜市，在極盛期還曾奪下網路票選全台灣第一「魅力夜市」，但如今夜市內人潮稀疏，店家只要出來擺攤，每一分鐘都在虧錢，讓不少攤商只好灰心收攤，規模瞬間減少一半。

在當時，許多攤販爭先恐後想進駐六合夜市，也讓租金水漲船高，但陸客不來的現在，即便地主將租金砍半，也沒有攤販願意接手，因為遊客沒了，搬到夜市中心又能怎樣。

為了吸引陸客，有部分攤販打出簡體字招牌試圖拉近距離，甚至擺出了前總統馬英九的人形立牌，試圖用陸客喜愛的「小馬哥」挽回人氣，但終究只是治標不治本，對長久下來的收支沒有幫助。攤商坦言，做生意沒有分藍綠，現在這種局面，自己選的自己就要承受。

不少攤販看開，捨棄了以陸客為主的念頭，瞄準了逐漸增多的越南遊客，使用越南字體當招牌。攤商表示這招效果不錯，不少越南人看到招牌後，的確都會上門光顧。

不過全都是陸客不來的問題嗎？有香港遊客一語道出真相，表示自己只會去光顧臭豆腐、胡椒餅等台灣特有的食物，其他炸物、燒烤攤在自己那邊也很多，所以光顧台灣夜市也不會特地去吃這些同類型的東西，但偏偏大部分攤商卻都是這種類型，有攤販老闆說，在全盛期，六合夜市內至少有4、50家類似店家，重疊率太高，不夠多元化，才會生存不下去。

曾爆出坑殺遊客讓本土台灣人抵制消費，加上陸客銳減，內憂外患的夾擊下，六合夜市彷彿現在台灣觀光業的縮影。

(中時電子報)