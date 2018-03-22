亮眼！全國學生舞蹈賽 基隆信義國小奪冠

「全國學生舞蹈比賽全區決賽」21日下午於嘉義盛大舉行，基隆市信義國小以參賽舞碼「小蓮兒」贏得冠軍。（張穎齊翻攝）

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「全國學生舞蹈比賽全區決賽」21日下午於嘉義盛大舉行，基隆市信義國小以參賽舞碼「小蓮兒」贏得冠軍。（張穎齊翻攝）
「全國學生舞蹈比賽全區決賽」21日下午於嘉義盛大舉行，基隆市信義國小以參賽舞碼「小蓮兒」贏得冠軍。（張穎齊翻攝）
「全國學生舞蹈比賽全區決賽」21日下午於嘉義盛大舉行，基隆市信義國小以參賽舞碼「小蓮兒」贏得冠軍。（張穎齊翻攝）

基隆之光！「106學年度全國學生舞蹈比賽全區決賽」昨（21）日揭曉，由基隆市信義國小榮獲國小B團體丙組古典舞特優冠軍，消息傳回基隆，令全校師生都相當振奮，指導老師孫翠玲也感到相當欣慰。

「全國學生舞蹈比賽全區決賽」21日下午於嘉義盛大舉行，在來自全國各縣市22個優勝隊伍中，基隆市信義國小以總分超過91分的最高成績，獲得特優第1名的佳績。該組比賽競爭激烈，僅有3個隊伍獲得特優的成績，基隆市信義國小則以參賽舞碼「小蓮兒」贏得評審的青睞獲得冠軍。

信義國小表示，「小蓮兒」這首具有古典風格的舞蹈，是由基隆市著名舞蹈老師孫翠玲及楓香舞蹈團的多位年輕編創團隊教師所共同編排，主要描述夜雨初收，曉風拂過碧水，墨綠色的荷葉圓潤如拭，粉紅色的小蓮出水而立，隨著水的韻律搖曳生姿。

此次參賽歷經1年籌備時間，是由信義國小校長賴麗雯及主任陳立玲特別商請基隆市的比賽常勝軍孫翠玲老師指導，並由分別就讀3至6年級的10名對舞蹈有興趣的同學，運用課餘及假日由基礎逐一練習。

校方指出，起初學子因為年齡及身材都較小且非舞蹈科班，僅為課餘的社團性質，無法強調許多翻、滾、跳、躍等技巧動作，只能以優雅、靈巧的身段取勝，在練習過程中每位同學都卯足全力反復練習，這次能有好成績，消息傳回基隆，全校師生都感到與有榮焉。

(中時)

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