文在寅提韓朝美首腦會談 為宣布停戰和平宣言布局

2018年03月22日 20:33 中時 蔡致仁

南韓統一部22日與北韓聯絡，正式提議29日在板門店舉行高級別會談，討論接下來兩韓首腦會談的日程和議題等。南韓總統文在寅21日指出，視情況可能舉行韓朝美首腦會談。分析指出，此言是在為發表和平宣言鋪路。

統一部表示，韓方計畫派出3人代表團，由統一部長官趙明均擔任首席代表。除了趙氏，青瓦台和國家情報院將各派一人。外界猜測，北韓可能由祖國和平統一委員會委員長李善權率團與會。南北韓近期以平昌冬奧會為契機展開積極互動，這將是從1月9日以來再度舉行高級別會談。

南韓準備的首腦會談議題包括實現半島無核化、緩和軍事緊張局勢等永久和平機制，以及兩韓關係發展等。

南韓總統文在寅則在21日表示，「視（兩韓及北韓與美國首腦會談的）進展情況，還可能舉行韓朝美三國首腦會談。我們應該從這次和以後可能舉行的各次會談來徹底終結朝鮮半島核問題與和平問題」。

文在寅表示，「雖然這是一條從未走過的道路，但我們抱有明確的構想，希望透過韓朝美首腦會談實現的明確目標和藍圖」。這是文在寅第一次提出舉行三國首腦會談。接下來，他談到一系列會談的目標，表示「會談可以實現朝鮮半島無核化、永久和平、北韓與美國關係正常化、兩韓發展關係、北韓與美國及兩韓經濟合作等目的」。

有觀點認為，文在寅3國首腦會談的提議，是在為發表和平宣言鋪路。南韓執政黨人士表示，「前期會談如能就無核化和北韓與美建交等問題達成一籃子協議，就可以經由3方首腦會談宣布韓戰爭徹底終結」。

仁濟大學統一系教授金煉鐵表示，「文總統提議舉行韓朝美會談，與此前以首爾為橋梁推動韓朝美三邊對話的作法一脈相承，2007年的4兩韓共同宣言也包括藉由3方或4方會談，發表朝鮮和平宣言的條款」。

1953年停戰協定的當事國是南北韓、美、陸，但文在寅的提議獨漏大陸。青瓦台核心官員表示「大陸還不是時候」。 不過，被問到「這一構想是不是基於與美國總統川普的共識」時，青瓦台核心官員說「應該不是」。關於和北韓的共識，青瓦台也表示「現在提出這一方案，就是為了在兩韓、美國與北韓首腦會談或者韓美會談過程中推動它成為現實」。

文在寅當日還提出了自己的「統一觀」。他說，「無論兩韓統一還是各自為政，都應秉承互不干涉、互不損害的原則，尋求共同繁榮、和平相處」。這與他去年7月在德國科爾伯基金會演講中提出的「不尋求北韓崩垮、不推動吸收統一、不人為推動統一」的原則一脈相承。

文在寅表示「朝鮮半島和平需要美國的保障，應將我們的目標、藍圖和戰略充分與美國協商，爭取與美國達成共識」。為此，他還囑咐「在準備會談的資料時，應從中立立場出發，理清各種方案可以給兩韓以及美國帶來的利益，以及實現這些利益的具體方式，盡力說服對方」。

文在寅，「應在這次首腦會談的協議文本中寫入之前兩次首腦會談協議的基本事項，並做好準備，務必通過國會批准」。他說，「10·4宣言獲得國民的支持和全世界的稱讚，聯合國更是全數通過支持決議，但最後的結果呢？」他強調，「只有國會批准，才能保證協議不受政治風雲變幻影響，永久有效」。他補充說，「履行首腦會談的協議內容，需要投入國家財政，（因此）必須獲得國會批准」

(中時)