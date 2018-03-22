杜特蒂批美國偷資源 稱不會再讓菲律賓加入美國的戰爭

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菲律賓總統杜特蒂21日不改向來的大砲作風，一宣稱不會再讓菲律賓加入美國的戰爭，更痛批美國竊取菲律賓的天然資源。

《菲律賓商報》22日報導指出，杜特蒂21日在甲美地省（Cavite）菲國警校畢業典禮致詞時說：「我現正在要對美國說；不論你們將進行什麼遠征，在任何其它國家進行的任何戰爭，別把我們算進去。」

杜特蒂表示，菲律賓將獨立自主，菲國受夠了殖民統治。

他聲稱：「這麼多年來的犧牲，除了暴力與痛苦外，我們沒有得過什麼。我們將獨立自主。」

杜特蒂補充：「我們接連地被兩個國家奴役—西班牙人400年，美國人50年。沒錯。這已經夠了。別再要求更多。」

菲律賓長期以來一直是美國的盟友，兩國於1951年簽署共同防禦條約，在遇到外部襲擊時互相協助。

杜特蒂質疑美國：「他們總是要求(他們的盟友)參與遠征。」他舉例了在美國前總統老布希和小布希執政期間的伊拉克戰爭。

杜特蒂說，菲律賓將從不求助於任何幫助。「有時候這可能意味著人民的尊嚴。」「除非我們直接受到威脅，否則將不會參與聯合遠征。至少在我的任期內。你們等到我不在的時候。」

他進一步抨擊美國：「你偷走了我們的自然資源。你偷了阿拉伯國家的石油，任意地分裂它們，現在你們仍然在拿石油，還在吸取石油，到處都是動亂。」

(中時)

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