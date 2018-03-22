中華男足有韓國歐巴！華裔王建明練習賽送助攻

韓籍華裔好手王建明在練習賽披上中華男足戰袍。（李弘斌攝）

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中時電子報
／綜合報導
王建明擔任右後衛，攻守都相當稱職。（李弘斌攝）

中華男足也有韓國「歐巴」！爺爺在1949年移居韓國的華裔足球好手王建明，這次被選入中華隊27日亞洲盃資格賽對新加坡的大名單，22日於練習賽初次亮相，上半場踢右後衛就助攻李茂踢開航源FC大門，下半場改踢左後衛，防守表現也相當稱職。

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王建明高中就待過濟州聯隊的青訓踢隊，於首爾的檀國大學畢業後，去年效力於K3-A聯賽的清洲城FC。由於他一直在韓國長大，這次獲得中華男足徵召，還是第一次來到台灣，會說中文的妹妹這次也在中華隊幫忙。

中華隊22日和航源FC踢練習賽，備戰27日對新加坡之戰。「台灣隊長」陳柏良尚未歸隊，中甲北控燕京沒有同意溫智豪踢這場練習賽，但同隊的陳浩瑋因為上周中甲沒有出賽，向母隊爭取下場小試身手，則獲得同意。

李茂（右）接應王建明傳球後，踢進中華隊的第2球，轉身與隊友慶祝。（李弘斌攝）

中華隊這場練習賽由陳浩瑋與「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin）擔任先發左右兩翼，右後衛王建明則積極突前，與陳浩瑋有多次短傳配合，右路吊中球的準頭也相當不錯。

第18分鐘中華隊殺入禁區，陳浩瑋在亂軍中起左腳勁射，先一步踢開航源大門。隨後航源把握快攻機會，破門扳平，但第40分鐘王建民右前場拿球，斜傳給箭頭李茂做撞牆配合，李茂藉王建民跑位牽制，轉身帶球拉出空間，起左腳射入超前進球。

(中時電子報)

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