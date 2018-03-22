從照顧嬰兒轉行照顧老人 照服員：味道不同而已

在老人安養中心服務的鄭嵐霜（右）、林雯雯（左），覺得照顧老人滿有趣，照顧技能還可以用在家人身上。（周麗蘭攝）

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35歲照服員鄭嵐霜曾在月子中心照顧嬰兒10年，但出生率越來越低，她重新上學，取得老人照護科學歷，轉行照顧老人，她覺得最大的不同是味道，嬰兒甚麼都是香的，幫老人家換尿布確實是需要適應。

鄭嵐霜擁有美容、美髮、保母、照服員四張證照，從工作10年的坐月子離職後，她先讀了崇仁醫專的老人照護科，學理、照護技巧都學，畢業後立刻入行。

她說，小嬰兒剛出生香噴噴的，大便也不會臭，很容易上手，照顧老人的第一印象是好臭，要幫老人抬起屁股滿吃力。漸漸習慣後，覺得老人家很需要被照顧，換做是自己家人，她願意這麼做。

鄭嵐霜的第一份工作曾遇到會摸人屁股的老人家，她一度錯愕但決定面對問題，告訴長輩「不要這樣，否則我摸你喔！」她說，若假裝沒感覺不回應，侵犯的尺度會越來越大，講開了，對方反而會不好意思。

24歲林雯雯高職讀的是餐飲科，擔心萬一爸媽以後老了得不到好的照顧，而接受訓練成為照服員，目前與和鄭嵐霜都在虎尾鎮聖家長照中心服務，她覺得照顧老人就是盡量讓他們開心。

中心裡有一位愛吃雞腿的奶奶，林雯雯會專為她買雞腿，失智的老奶奶沒有牙齒還是能吃雞腿，只要有雞腿就不會一直想往外跑。

林雯雯說，照顧老人一年來滿快樂的，不必特地去轉換心情，身體上會累但是精神上不會，跟老人聊天很開心， 他們不會特別講什麼但會一直誇獎，說你長這麼漂亮、以後會嫁到好丈夫、會賺大錢啊。

(中時)

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