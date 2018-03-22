台中亞緻飯店搶攻抓周市場推「寶貝抓周宴」

麗緻餐旅集團總經理顏鎮國（中）、台中亞緻大飯店副總經理簡基麟（右）、台中亞緻大飯店駐店經理徐美子，為寶貝抓週派對站台。（圖／曾麗芳）

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，「寶貝抓周宴」由主廚推出周歲限定菜單，每道菜都搭載著父母對寶貝的期許與祝福。

台灣進入少子化時代，抓周市場需求逐漸興起，台中亞緻大飯店27樓宴會廳4月起推出「寶貝抓周派對」，包辦場地佈置、精緻佳餚、專屬派對管家、照片全紀錄光碟、紀念腳模等服務，並提供古禮抓周的專業儀式，打造值得珍藏紀念的成長紀錄。「寶貝抓周宴」每桌10人、價格1萬3,800元（+10％），古禮抓周儀式1萬5,000元，加贈每位貴賓紅龜粿1塊。

台中亞緻大飯店副總經理簡基麟表示，抓周市場需求漸起，台中亞緻今年推出古禮抓周派對，「期盼在每位貴賓人生中的每個重要時刻，都能提供我們最細膩的服務。」

簡基麟表示，「寶貝抓周宴」由主廚推出周歲限定菜單，每道菜都搭載著父母對寶貝的期許與祝福。習俗中，雞腿代表著福氣，將嚴選仿土雞腿佐紅酒醬燉煮成「翠綠酒香櫻桃雞」，期許孩子能一生不愁吃穿；「蔥油魚露蒸石斑」特選新鮮石斑魚，以特製蔥油魚露蒸至魚肉Q彈，再灑上綠油油的大蔥，期許寶貝聰明睿智、魚耀龍門做大官。

至於湯品，則是嚴選整隻健康土雞，加入人蔘及紅棗長時間熬煮成「蔘棗原盅燉土雞」，清爽不油膩的口感中，帶著期盼孩童年年好的祝福。

(工商)

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