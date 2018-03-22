「最辣人妻」賴琳恩展演日系內衣 笑稱老公都愛

賴琳恩為日系內衣品牌代言。（PEACH JOHN提供）

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旺報

「最辣人妻」賴琳恩今天（3月22日）現身東區，出席日系超人氣內衣品牌PEACH JOHN新品發表會，以傲人曲線現身展演年度新品，現場大方分享內在美人心機，舉手投足都讓鎂光燈閃耀不停。

身為該品牌的忠實用戶，在該品牌去年5月進軍台灣前，賴琳恩都是趁著日本旅行或工作時大肆選購，而且除了年度新款式，包括「美少女戰士」等限量款式幾乎都搜集，也買了不少適合玩cosplay的內衣。她還透露，老公陳乃榮也曾接受她的請託，專程從日本幫她帶貨，至於尺寸問題，有人問：「靠手感嗎？」賴琳恩大笑說：「會事先把我的size告訴他啦！買回來的都很適合。」

賴琳恩強調，設計不良的內衣因包覆性及穩定性不夠，很容易位移，她曾經碰到很尷尬的情況：「穿著無肩帶平口胸罩工作，沒想到工作做到一半，整件胸罩一直往下滑，差點穿幫，我立刻用手臂托住，所以胸罩真的不能亂買，一定要挑選穩定性強的款式。」

一直都是內衣收集愛好者的琳恩，家裡有多達百件以上的內衣，談到最喜歡的內衣，她大方分享：「其實我最喜歡的是機能型的胸罩，因為平常長時間外出工作舒適感是很重要的，包覆性好的胸罩更能展現漂亮的胸型，與其穿著特別的款式，更應該要認真選擇適合自己的。」被問到老公最喜歡的款式時，她笑說：「老公說，只要是我喜歡的，他都喜歡！」

(旺報)

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