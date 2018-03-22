圖輯》美5槍管無殼彈步槍　火力超猛

2018年03月22日 21:41 中時電子報 何宜玲

美國最新研製L5無殼彈步槍。它擁有無殼彈藥，5發為1個彈匣，30發彈藥為1組，可以同時裝入步槍中。(圖/TFB)

美國最新研製L5無殼彈步槍。(圖/TFB)

美國最新研製L5無殼彈步槍，採用電池擊發，擁有5根槍管，可以單獨或同時發射。當它全自動射擊時，砲火相當猛烈。它的設計精良，讓槍手即使碰到啞彈，也可以再拉下扳機，繼續射擊。

根據槍枝部落格TFB(The Firearm Blog)報導介紹，L5無殼彈步槍擁有5根槍管，這5根槍管直排並列，讓彈匣呈長方形。因此它的外型和普通步槍很大不同。

美國L5步槍是一種無殼彈步槍，它擁有無殼彈藥，5發為1個彈匣。彈匣從裝彈口放進去，打完之後再拋出。

L5步槍採用電池供電，充電1次，可以打1500發子彈。5根槍管可以單獨發射，也可以同時一起射擊，因此全自動射擊時，它的火力可謂相當猛烈。使用時，30發彈藥為1組，可以同時裝入步槍中。

報導稱，由於全部發射過程都在彈匣裡進行，打完即拋，因此它的散熱性能相當良好。並且，它的彈藥由螺線管發射，即使槍手發射過程中，碰到1個啞彈，只要再拉下扳機，就可以繼續射擊。

(中時電子報)

L5無殼彈步槍。(圖/TFB)

L5步槍的無殼彈藥，5發為1個彈匣。(圖/TFB)