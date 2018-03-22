專家：評估綠能不可過度樂觀 需注意穩定度

英國的綠能發電量已達到1958年的英國供電水準，但專家提醒綠能的不穩定性，只用綠能是危險的。(圖/網路)

友善列印
中時電子報

各國的能源政策都在推廣動更多的綠能，也都在追求綠能發電佔比，不過專家也提醒，現在許多決策者，對於綠能的地位可能過於樂觀，必須謹慎評估。

科技探險(techxplore)報導，英國的可再生能源比例每年都在增加，以2017年為例，風能、太陽能、生質能和水力發電的總體發電量，已達到1958年英國的電力需求量。然而，目前綠能的發展速度，是否一直保持到2050年?這就相當爭議了。倫敦帝國理工學院(Imperial College, London)的研究人員警告，綠能必須面對「真實世界的挑戰」，包括不穩定性與能量存儲是否可行等問題。

帝國理由的研究人員現在「Joule雜誌」上的一篇論文中指出，許多決策者認為，以目前綠能的發展速度來看，到2050年時英國的發電系統的綠能比例「接近100％」，但是此種看法存在缺陷，因為沒有考慮供應的可靠性。帝國理工的團隊透過電腦模擬，測試「2050年100%使用風能、水力和太陽能」的發電模式，他們發現，這麼環保的能量配比，缺乏可靠與可調度的備用能源系統(比如核能)，造成的結果是廣域性的停電，以及難以預料的電力跳機。

即使將綠能佔比改成到77%，保留一部分的核能和生質能，結果還是有大約9％的供電缺口，仍然會導致相當大的停電和經濟損失。

帝國理工學院環境政策中心的首席作者克拉拉．海伯格(Clara Heuberger)表示：「推動可再生能源時，必須先考慮它們的局限性，如果只談優點卻忽視缺點，可能會誤導決策者和公眾，反而推遲低碳經濟轉型的過程。」

另一位帝國理工的奈爾．麥克達沃博士(Niall Mac Dowell)說：「如果要實現2015年巴黎協議的雄心，必須使用各種低碳能源工具，絕不能偏愛某種特定的技術，或只專注於可再生能源。核能、氫能和碳捕捉並儲存，都是實現低碳未來的技術組合。」

(中時電子報)

文章來源：Running on renewables: How sure can we be about the future?

更多全球科技新知，請看中時國際頻道

職位動向還未果 楊潔篪代表習出… 臉書個資外洩　區塊鏈從中受惠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。