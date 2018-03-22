專家：評估綠能不可過度樂觀 需注意穩定度

2018年03月22日 21:39 中時電子報 江飛宇

各國的能源政策都在推廣動更多的綠能，也都在追求綠能發電佔比，不過專家也提醒，現在許多決策者，對於綠能的地位可能過於樂觀，必須謹慎評估。

科技探險(techxplore)報導，英國的可再生能源比例每年都在增加，以2017年為例，風能、太陽能、生質能和水力發電的總體發電量，已達到1958年英國的電力需求量。然而，目前綠能的發展速度，是否一直保持到2050年?這就相當爭議了。倫敦帝國理工學院(Imperial College, London)的研究人員警告，綠能必須面對「真實世界的挑戰」，包括不穩定性與能量存儲是否可行等問題。

帝國理由的研究人員現在「Joule雜誌」上的一篇論文中指出，許多決策者認為，以目前綠能的發展速度來看，到2050年時英國的發電系統的綠能比例「接近100％」，但是此種看法存在缺陷，因為沒有考慮供應的可靠性。帝國理工的團隊透過電腦模擬，測試「2050年100%使用風能、水力和太陽能」的發電模式，他們發現，這麼環保的能量配比，缺乏可靠與可調度的備用能源系統(比如核能)，造成的結果是廣域性的停電，以及難以預料的電力跳機。

即使將綠能佔比改成到77%，保留一部分的核能和生質能，結果還是有大約9％的供電缺口，仍然會導致相當大的停電和經濟損失。

帝國理工學院環境政策中心的首席作者克拉拉．海伯格(Clara Heuberger)表示：「推動可再生能源時，必須先考慮它們的局限性，如果只談優點卻忽視缺點，可能會誤導決策者和公眾，反而推遲低碳經濟轉型的過程。」

另一位帝國理工的奈爾．麥克達沃博士(Niall Mac Dowell)說：「如果要實現2015年巴黎協議的雄心，必須使用各種低碳能源工具，絕不能偏愛某種特定的技術，或只專注於可再生能源。核能、氫能和碳捕捉並儲存，都是實現低碳未來的技術組合。」

(中時電子報)