美國計劃4月底前與日本展開《自由貿易協定》談判

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中時

《日本經濟新聞》報導，美國貿易代表辦公室代表萊特海澤21日在眾議院聽證會上表示，川普政府計劃在4月底之前，確定23日啟動的進口鋼鋁產品徵收高關稅之豁免對象國。他還強調，美國盼與日本展開《自由貿易協定》 (FTA)談判 ，但尚未明言日本是否為豁免國。

美國23日起將對進口鋼鋁產品徵收高關稅以限制進口，近期內也將針對大陸侵害智慧財產權採取制裁措施。萊特表示，「世界貿易組織 (WTO) 對於非市場經濟社會的大陸而言，完全不夠力」，故美國有必要採取獨自的制裁措施。

《北美自由貿易協定》 (NAFTA)的加盟國、歐盟 (EU) 、南韓、阿根廷等國，可望成為美國課徵高關稅的豁免對象國。

加拿大和墨西哥目前正與美國重新展開北美自由貿易協定的談判。萊特表示，正在與美國進行FTA重新談判的南韓也是相同的情況。意即，韓國也可能排除在進口限制之外。

在對日關係方面，萊特強調，「美國希望與日本進行FTA的談判。」美國還將加快與擬對美徵收報復性關稅的歐盟等談判。

美國總統川普再三強調對日貿易逆差不公平，盼與日本展開雙邊貿易談判，但日本對雙邊談判並不積極，日本更希望催促美國重返11國的「跨太平洋夥伴全面進展協定」(CPTPP)。

美國所期望的FTA並非談判費時的概括性協定，而是以降低對日貿易逆差為主，依個別案件來談判，以取得對美方有利的成果，好作為川普2020年總統選舉的施政成績。

美方急欲與日本談判的有，美國的汽車出口檢查、醫藥品的計價手續、降低美國牛肉、豬肉、乳製品、蔬果等農畜產品的進口關稅等問題。美國還想與日本制定共通的貿易準則，以牽制大陸。

日本方面則擔心，若與美國展開FTA的雙邊談判，在農產品關稅上，可能會被要求做出比TPP更大的讓步，在匯率上也可能對日本不利。

日本首相安倍晉三2017年2月10日在美國白宮與川普舉行高峰會談後發表美日共同聲明，聲明中記載「美日之間將協議有關兩國間的貿易框架」。

政府相關人士指出，美方可能會根據此聲明逼日本推動兩國間的FTA談判，此聲明也引起日本執政黨內部的反彈。日本方面也在觀望川普2020年是否能連任，故對美日FTA談判盡可能採取拖延戰術。

(中時)

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