中華男足新秀輩出 選人頭痛教頭開心

2018年03月22日 21:51 中時電子報 李弘斌 ／新北報導 ／新北報導

中華男足備戰27日主場對新加坡的亞洲盃資格賽，22日練習賽以2比1小勝航源FC。中華隊英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）表示，此役共讓27人上場試身手，對決定正選23人很有幫助，他也強調這次加了很多新秀，人手輩出，讓他既頭痛又開心。

「等到陳柏良、殷亞吉報到，溫智豪也下場比賽，我們的陣容還會更完整，」懷特說：「作為教練我要先選出23人名單，還要決定先發11人，要把哪些人刪掉，老實說還蠻頭痛的，不過這是『好』的那種頭痛。」

沈子貴（中）在禁區邊緣帶球突破。（李弘斌攝）

懷特特別指出21歲的中後衛程昊此役踢滿全場，來自U-19代表隊的吳彥澍、涂紹捷也有不錯的表現，並稱讚「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin）在去年底踢完中華足協國際邀請賽後，回到英國也練得更壯、更出色了。

中華隊此役的另一亮點，是曾在世界盃資格賽踢開汶萊大門，但此前膝蓋開刀缺陣的「帶刀後衛」王睿，竟在練習賽擔任攻擊中場，表現令人眼睛一亮。

「我知道王睿以前是後衛，但他也是我們技術最出色的球員之一，他在訓練中展現非常積極的攻擊企圖心，而且他的傳球視野很好，所以今天我讓他嘗試踢攻擊中場，這樣說吧，他以前踢中後衛也許有點浪費呢。」懷特說。

懷特也特別感謝航源FC與中華隊踢練習賽，「我們其實想安排國際友誼賽練兵，但問過印度、越南、印尼和馬來西亞，對方都沒有意願。」語氣中也有些無奈。

(中時電子報)