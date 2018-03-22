專訪／18歲張豐豪自揭遭霸凌達3年「不好的回憶放在過去」

2018年03月22日 21:49 中時 洪秀瑛

18歲年紀充滿青春活力。（蘇蔓攝）

張豐豪去年考上文大資訊傳播系，因拍戲暫時休學。（蘇蔓攝）

張豐豪外型帥氣靦腆。（蘇蔓攝）

張豐豪專長是舞蹈，出道1年多已圈粉。（蘇蔓攝）

張豐豪劇中做春夢有生理反應。（取自LINE TV）

張豐豪笑稱拍攝當時曾為了「尺寸」和鵰王何潤東討價還價。（取自LINE TV）

張豐豪劇中被霸凌丟進泳池。（TVBS提供）

張豐豪拍踢打的動作戲。（TVBS提供）

何潤東（右）認真指導張豐豪。（TVBS提供）

何潤東的小師弟張豐豪在TVBS《翻牆的記憶》飾演被霸凌的高中生，劇中有場發春夢而有生理反應「搭帳棚」的戲，劇組當時用紙巾捆成長條狀放他褲襠，試完鏡頭，導演何潤東卻嫌太長，張豐豪很在意地口吻說「我覺得剛剛好啊」，何潤東硬生生把紙巾剪一段，拍攝現場為了「那話兒」尺寸長短，一來一往花不少時間激辯，笑聲不斷。

18歲的張豐豪小時練過跆拳道，劇中有場半空中踢打的戲，他說沒練有差，拍戲現場一度踢不到以前的高度，練到一半，他跟導演何潤東說「我覺得褲子快被我踢破了」，何靈機一動安排他踢到破褲子，「那天內褲是深色，鏡頭看不出來，導演拿大力膠貼在我的內褲上，看起來像白內褲，他貼完還很大聲說『我摸到小歐（角色名）的蛋蛋』」，讓他印象深刻。

他說小時候偶像是成龍，這次能拍到武打戲，完成了一部分夢想，笑言可能小時練跆拳的關係，現在身高只有174公分，「我短期目標希望先努力打球，想再長高4公分」，透露出少年的煩惱。《翻牆的記憶》是他的第一部戲，他對劇組的大小事都抱持學習態度，拍攝期間，沒戲也會到現場看大家工作，「看看大家的工作狀態，也才更能體會他們的辛苦」。

他的角色被霸凌，「戲裡最難演的不是被霸凌，而是霸凌我的人，他們很有壓力，拍之前，我比較常和老猴（宋緯恩飾演）討論」。他一張「無辜臉」，讓人看了覺得好欺負，他坦言現實生活中也這樣被說過，國小時因身材短小肥胖，像顆肉球，曾被同學排擠長達3年，他怕家人擔心，報喜不報憂，爸媽一直到現在還不知道，「不好的回憶就放在過去吧，我心中也不會有陰影」。

他劇中有各種被霸凌方式，有一場他被吳念軒等人猛砸水球的戲，他說被丟水球滿痛的，當時有1、20個工作人員輪番丟，他很懂事地說：「真的感謝他們幫我完成那場戲，不然不會那麼好看。」還有一場他被丟進泳池，他因體重太輕，好幾次沉不下去，最後在身上加了4、5公斤鉛塊，結果下水後沒抓好方向，頭還不小心撞地，「劇組的保護措施做得很好，導演何潤東也很照顧我，導演看到畫面可以了就會趕緊喊卡」。

他說有場哭戲，拍攝當天抓不到哭的感覺，試了很多次，眼淚就是出不來，當時快要收工，導演最後說「還ok」，收工後，他自責又懊惱，覺得沒達到導演要求，在外景現場當場崩潰大哭，「導演看到後拍拍我肩膀，隔天再拍了一次」。

印象深刻是，何潤東有次引導他拍一場哭戲，要他想想大家一起經歷這些辛苦的過程，再過沒多久就要殺青…他聽完後秒哭，哭戲演得出奇的好。《翻牆的記憶》每周六晚上10點TVBS歡樂台42頻道播出。

(中時)