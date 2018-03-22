台灣之光！「台灣唯二」2018亞洲百大科學家，成大前後任校長賴明詔、蘇慧貞入選

2018年03月22日 21:53 旺報 簡立欣

台灣之光！新加坡出版的亞洲科學家雜誌（Asian Scientist）日前公布2018年亞洲百大科學家（Asian Scientist 100）名單，台灣唯二入選者由成大現任校長蘇慧貞及前任校長賴明詔囊括：蘇慧貞以「領導力」（Leadership）獲獎；中研院士、前成大校長賴明詔則在「生化科學」領域（Biomedical Sciences）獲獎。

「領導力」獎項5位獲獎人中，除了蘇慧貞以公衛研究成就及校長領導能力獲獎之外，其他4位都是國際重量級科學家，中國古脊椎動物學家張彌曼獲得2018年聯合國教科文組織婦女科學獎，新加坡南洋理工大學校長Subra Suresh於2017年榮獲該大學首屆傑出大學教授；另南洋理工大學副校長Lam Khin Yong促進新加坡和法國之間的學術和工業合作貢獻良多；印度工程科學與技術學院校長Ajoy Kumar Ray 榮獲印度政府頒發2017年第四級公民榮譽獎蓮花裝勳章（Padma Shri），表揚他將原孟加拉工程與科學大學成功改制為印度工程科學與技術學院。

蘇慧貞的獲獎代表台灣的國際能見度，獲獎介紹中表彰她展現大學校長領導統御力，及長期推動改善室內空氣品質達成立法，並提及2015年台南登革熱疫情爆發及2016年台南6.4級強震事件中，蘇慧貞都在第一時間率領成大跨領域團隊協助市政府，將公共衛生危害降至最低，並因此獲得2017美國哈佛公共衛生實務領袖獎（Leadership Award in Public Health Practice）。

中央研究院院士賴明詔2007年至2011年擔任成大校長。新加坡科學雜誌介紹，賴明詔被稱為「冠狀病毒之父」，2003年SARS疫情爆發時在預防疫情擴散中扮演重要角色，並因此獲得「日經亞洲賞」（2017 Nikkei Asia Prize），2013年獲得台灣學術最高榮耀第五屆「總統科學獎」（Taiwan’s 2013 Presidential Science Prize）。

新加坡科學雜誌2016年起每年評選出100名在科學領域有卓越貢獻的亞洲科學家，獎勵在各個領域的研究、學術成就及發明，從太空探險到結構生物學，也包括曾在國際及在地國家的獲獎成就。2018年100位獲獎科學家中有22位女性。

(旺報)