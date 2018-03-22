大雪中會見美代理亞太助卿董雲裳 陳菊贈「眼睛之珠」

2018年03月22日 22:12 中時 李義

高雄市長陳菊贈送董雲裳一條排灣族的琉璃珠手鍊「眼睛之珠」，禮輕卻富有深意。（摘自陳菊臉書）

在華府訪問的高雄市長陳菊美東時間22日，確定見到美國國務院官員董雲裳、麥費特、史墨客，雙方相談甚歡，她贈送給董雲裳助卿一條排灣族的琉璃珠手鍊「眼睛之珠」，說明有「守護」的功用。董雲裳戴上後說，她已經感覺到被保護了。一件小禮物傳遞出台美關係無限想空間。

外界好奇陳菊訪美究竟見到什麼層級官員，陳菊主動在臉書發布訊息：「華府大雪，今天聯邦機構停班，但國務院說約會不變」，似乎傳遞著風雨故人來的情誼。

陳菊在臉書發主說，在高碩泰大使、劉世芳、賴瑞隆兩位委員等人陪同下，我與美國國務院亞太事務代理助卿董雲裳（Susan Thornton）、經濟暨商業事務首席副助卿麥費特（Brian McFeeters）、亞太事務代理副助卿史墨客（Hanscom Smith）會面。

外面大雪紛飛，室內交流熱絡。董雲裳回憶 2000年駐台期間，她在台安醫院生下小女兒，當時父母曾來台探望。前幾天她翻出她們一齊環島旅行的相片，對台灣充滿著思念。她說，台美友誼深厚，也是堅強的夥伴。

陳菊則說，訪美主要是到CSIS智庫演講，分享高雄的城市轉型經驗及台灣的民主轉型經驗。我的演講也提到蔡英文總統在內政方面啟動的改革很重要，非成功不可。

在兩岸方面，蔡總統溫和、穩健、對中國保持善意，但中國卻沒有正面的回應。我說我支持蔡總統的政策，也希望美方給予支持。

董雲裳則回應，台美雙方有互信，更有共同的自由、民主、人權的價值。她看到蔡總統戮力改革，並且積極讓全世界聽到台灣人的聲音。她完全了解改革的困難，也很欽佩蔡總統推動改革的視野。

董雲裳認為，台灣只有2300萬人口，卻是美國第11大貿易夥伴。台灣對美國真的非常重要。台美在安全方面的合作，今後只會更加強。至於台灣參與國際組織，美國一貫支持，也將積極協助提高台灣的國際能見度。

副助卿麥費特則提醒，美台經濟合作的三大重點，分別是希望美國公司能夠在台公平投資、公平銷售；保護智慧財產權及加強高層技術（物聯網、AI等）的合作。

董雲裳也提到，北京對台灣的壓力日漸增加，應謀對策，而美國與台灣同為民主國家，應該站在同一陣線。

陳菊最後贈送給董雲裳一條排灣族的琉璃珠手鍊，並說明這條「眼睛之珠」，據排灣族文化是「有守護的功用」。董雲裳戴上後說，她已經感覺到被保護了。

一條手鍊，兩人的對話，似乎傳遞著台美彼此相互守護，董的「已感覺到被保護了」又好似一句承諾，兩位台美政壇老將的對話，頗堪玩味。

(中時)