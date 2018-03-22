美藥價漲不停　民眾吃不消

2018年03月22日 22:16 工商 陳怡均

《金融時報》周四報導，近年來節節攀升的藥價已令美國人民怨聲載道，外界質疑藥品中間商賺取大筆回扣，帶動業者獲利增加，人們的醫藥成本負擔卻日趨沈重。

德州小學教師霍蘭德（Heather Holland）1月到藥局領醫生開的克流感（Tamiflu）學名藥，藥劑師告訴她必須支付116美元，高昂的價格使她打退堂鼓，最後決定空手而回。

儘管隔日她丈夫立即到藥局幫她買藥回家，霍蘭德才開始服藥，但她的情況卻日益惡化，幾天後病逝醫院，享年38。

霍蘭德的故事震撼美國大眾，藥價漲不停的情況再度引起眾怒，人們忍不住要問：為什麼被列為世界基本藥物名單的普通流感藥物，在美國卻如此昂貴？

部分原因在於美國有限的健保補助政策，另一方面歸因於藥品的取得掌握在「中間商」手中，這些中間商包括CVS Health的Caremark、快捷藥方（Express Scripts）和聯合健康集團（UnitedHealth Group）的Optum。

中間者身為藥品福利管理商（Pharmacy Benefit Managers，PBM），在美國民營醫療保健架構扮演無可取代的角色。業者們從不同的健保系統累積數百萬病患的保險，因此握有龐大的用戶勢力，可向藥廠要求大幅折扣。

(工商)