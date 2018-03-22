闊思音樂×DELIGHT MUSIC 共造亞洲最強獨立音樂聯盟

2018年03月22日 22:16 時報周刊 溫博鈞

亞洲最強獨立音樂新聯盟誕生！CROS MUSIC闊思音樂與韓國獨立音樂品牌DELIGHT MUSIC合作，要將旗下最優秀的歌手介紹給亞洲各國樂迷認識，闊思音樂旗下專輯4/10將全面在韓國各大數位音樂平台上架，可望進軍韓國演出。

DELIGHT MUSIC旗下各組藝人也都來頭不小，除了擔任過金曲獎、貢寮國際海洋音樂祭以及春天吶喊的受邀嘉賓，跟台灣有著深厚淵源，更有參與知名韓影韓劇的原聲帶演唱演出，堅強陣容將帶給亞洲樂迷們最不一樣的音樂新世界。

韓國獨立音樂品牌DELIGHT MUSIC旗下包括同樣都出道16年的搖滾樂團彼我(PIA)、由女主唱文珽逅所領軍的搖滾樂團BIURET，唱遍各大韓劇主題曲的EVERY SINGLE DAY、從搖滾樂團變為流行電音樂團的內華達51(NEVADA51)，清新雙人團體乖乖男女，以及在美國亞裔社群具有影響力的創作新星CLARA C。

闊思音樂的藝人有在華語地區相當知名的張智成、潘裕文、廖允杰、四分衛等人外，近期對於創作音樂的推動不遺餘力，除了希望發掘、鼓勵更多的創作新人之外，也期許將更多更棒的原創音樂帶給台灣樂迷欣賞與交流，因此看中了旗下擁有韓國獨立音樂市場中，從實力最堅強的老將到不斷有創新音樂火花新秀的DELIGHT MUSIC。

資深搖滾樂團彼我(PIA) 曾是美國搖滾天團聯合公園LINKIN PARK的韓國、香港、新加坡巡迴演唱會所指定之暖場嘉賓，也曾到日本、俄羅斯、中國等地表演，並且於2010年來台與台灣的OVERDOSE 以及日本的DERLANGER熱情演唱。彼我去年也在韓國國內舉辦出道17週年的巡迴演唱會，擁有超強爆發力的搖滾風格，一直是資深搖滾樂迷們最難以忘懷的樂團。以美國內華達51區為名，象徵音樂的神秘性，出道近20年的搖滾樂團內華達51(NEVADA51)，曾在2004年訪台，還連續兩年(2009年～2010年)來台參加春天吶喊，跟台灣的淵源可說是相當深厚，在主唱離開該團之後，創作風格也從搖滾風格改成流行電音曲風，讓台灣資深樂迷們也相當期待他們的改變。

而擔任音樂總監並且演唱《聽見你的聲音》、《皮諾丘》，及近期的《大力女子都奉順》、《告白夫婦》韓劇原聲帶的EVERY SINGLE DAY，不僅是廣為韓劇迷熟知的樂團，也曾擔任過2014年金曲獎的紅毯嘉賓，並且在後台與曲婉婷相見歡，亦是【金曲@Live House】售票演唱會的來賓之一，當時以精彩表演征服了台灣樂迷。

由女主唱文珽逅所領軍，以Beautiful Violet含意出道16年的搖滾樂團BIURET，曾擔任綠洲合唱團Oasis韓國演唱會之開場嘉賓，實力自然不在話下，2013年也來台參加貢寮國際海洋音樂祭，並曾經遠征英國、澳洲、印度等世界各國；女主唱文珽逅也活躍於音樂劇，曾擔任《黃真伊》、《大長今》、《鐘樓怪人》等多部音樂劇女主角，近期也發行了首張個人專輯。清新雙人團體乖乖男女以讓人感到自在的旋律與嗓音呈現Easy listening風格，近幾年深受網友們的喜愛。

其中女團員崔慧仁原本就以電影配樂作曲者的身份活耀中，最近更參與了電影《與神同行》、《軍艦島》等多部票房冠軍的電影原聲帶作曲，創作實力可見一斑。觀賞次數突破3千萬次的Youtube Star、在美發展的韓籍創作音樂人CLARA C，所創作歌曲還特別被收錄在韓劇《沒關係，是愛情啊》、《青春時代》的原聲帶裡，也因此打開韓國音樂市場，自彈自唱且能單獨同時演奏多樣樂器的才華，再加上音域寬闊能完美詮釋各種曲風而深受網友們的喜愛。

此次闊思音樂與DELIGHT MUSIC的合作，不僅是將優秀的韓樂作品推動在大中華區各大數位音樂平台上架，更將積極將這些優秀音樂人帶入大中華地區的音樂市場；同樣地，闊思音樂也將所發行的音樂作品在韓國各大數位音樂平台上架，除了音樂的交流之外，雙方都表示非常期待未來能有更多合作的發展空間，擦出前所未有的音樂火花，期許一同攜手打造出亞洲最強獨立音樂新聯盟。

(時報周刊)