徐韜《大崎下》炸毛又露點 演小孩學毛小孩

2018年03月22日 22:31 中時 洪秀瑛

徐韜劇中呆萌模樣。（客台提供）

徐韜與Q be試圖要做一樣動作。（客台提供）

Q be是徐韜的愛犬。（客台提供）

徐韜劇中的表現受好評。（客台提供）

網劇新秀徐韜首登大銀幕，挑樑擔任客家電視文學電影《大崎下》主角「阿耀牯」，角色是個異於常人、智能略有不足的男孩。徐韜不諱言，當初爭取這個角色，就是希望給自己一個挑戰，影片曝光後，不少觀眾肯定他的演技大突破。有趣的是，好友看過影片中「阿耀牯」的呆萌樣，笑他根本是本色演出。

徐韜在2017年以網劇《紅色氣球》打開知名度，但網友注意到的多半是長相與身材，他也覺得自己的演出還有進步空間。正好接觸到《大崎下》的劇本，經過多次培訓與試戲，終於爭取到演出機會。

「阿耀牯」角色究竟什麼地方吸引他？徐韜的回答很妙，「因為當小孩很開心」。徐韜解釋，對他來說智能不足的人就是長不大的小孩，對人事物的看法直覺而純真，反而不像大人有那麼多煩惱。大四即將畢業的他，從學生轉換到出社會的過程深有感觸，此時能與「阿耀牯」相遇，也許反映自己對「小孩」的一點點羨慕與眷戀。

對於被好友打趣說是本色演出，徐韜不以為意，「其實我進入角色的方法，就是找到自己相似的地方，要我只用『演』的我沒辦法。像阿耀牯，我就是把自己像孩子的那一面投射在角色裡。」他笑說，《大崎下》反而是他演出最輕鬆的一次，「開拍前做角色功課要幫阿耀牯寫自傳，突然發現，誒？他這樣的『戇人』根本不懂什麼是自傳吧？所以後來我就沒寫了。對小孩子來說，不用寫功課最棒了！哈！」

徐韜演出《大崎下》的參考範例除了「小孩」，還有「毛小孩」，因為導演要求「乾淨的眼神」，於是他觀察家裡的貴賓犬Q be還有很多狗狗的反應，「像是阿耀牯走失與『鬍子』（唐川飾演）相遇的那場戲，我就是拿Q be出門時一下子找不到我媽的樣子來參考。」不過他也小小抱怨了一下，「Q be很愛咬人」，因為之前Q be咬人時，徐媽媽為了轉移牠的注意力，拿東西給牠吃，結果反而讓Q be以為只要咬人就有東西吃，讓徐韜哭笑不得。

對於未來的演藝生涯，徐韜很確定自己就是想要演戲，希望畢業後趕快當完兵好全心投入工作，至於有沒有想要嘗試的角色呢？最近在練習打拳的他說：「動作片吧！每個男生小時候應該都幻想過自己是身手矯健、維持正義的英雄。要不演反派也蠻好的！」那感情生活呢？徐韜坦言一直都有人表示好感，但自己對感情太理性，也就沒找到適合的伴。「我希望自己的另一半是真正了解我，接受我所有面向的人，而不只是喜歡我在表演時的樣子或演出的角色。」

《大崎下》是客家電視改編自「徵客家故事」首獎作品的文學電影，由李鼎執導，方文琳、徐韜、唐川、蘇炳憲主演，將於3月24日星期六晚間9點在客家電視頻道播出，並在YouTube、酷瞧、CHOCO TV、KKTV、LINE TV 、LiTV等網路平台上架。公視影音網(公視+)則將提供4K版本。

(中時)