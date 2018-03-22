徐韜《大崎下》炸毛又露點 演小孩學毛小孩

徐韜以「乾淨眼神」獲得演出。（客台提供）

友善列印
中時
徐韜劇中呆萌模樣。（客台提供）
徐韜與Q be試圖要做一樣動作。（客台提供）
Q be是徐韜的愛犬。（客台提供）
徐韜劇中的表現受好評。（客台提供）

網劇新秀徐韜首登大銀幕，挑樑擔任客家電視文學電影《大崎下》主角「阿耀牯」，角色是個異於常人、智能略有不足的男孩。徐韜不諱言，當初爭取這個角色，就是希望給自己一個挑戰，影片曝光後，不少觀眾肯定他的演技大突破。有趣的是，好友看過影片中「阿耀牯」的呆萌樣，笑他根本是本色演出。

徐韜在2017年以網劇《紅色氣球》打開知名度，但網友注意到的多半是長相與身材，他也覺得自己的演出還有進步空間。正好接觸到《大崎下》的劇本，經過多次培訓與試戲，終於爭取到演出機會。

「阿耀牯」角色究竟什麼地方吸引他？徐韜的回答很妙，「因為當小孩很開心」。徐韜解釋，對他來說智能不足的人就是長不大的小孩，對人事物的看法直覺而純真，反而不像大人有那麼多煩惱。大四即將畢業的他，從學生轉換到出社會的過程深有感觸，此時能與「阿耀牯」相遇，也許反映自己對「小孩」的一點點羨慕與眷戀。

對於被好友打趣說是本色演出，徐韜不以為意，「其實我進入角色的方法，就是找到自己相似的地方，要我只用『演』的我沒辦法。像阿耀牯，我就是把自己像孩子的那一面投射在角色裡。」他笑說，《大崎下》反而是他演出最輕鬆的一次，「開拍前做角色功課要幫阿耀牯寫自傳，突然發現，誒？他這樣的『戇人』根本不懂什麼是自傳吧？所以後來我就沒寫了。對小孩子來說，不用寫功課最棒了！哈！」

徐韜演出《大崎下》的參考範例除了「小孩」，還有「毛小孩」，因為導演要求「乾淨的眼神」，於是他觀察家裡的貴賓犬Q be還有很多狗狗的反應，「像是阿耀牯走失與『鬍子』（唐川飾演）相遇的那場戲，我就是拿Q be出門時一下子找不到我媽的樣子來參考。」不過他也小小抱怨了一下，「Q be很愛咬人」，因為之前Q be咬人時，徐媽媽為了轉移牠的注意力，拿東西給牠吃，結果反而讓Q be以為只要咬人就有東西吃，讓徐韜哭笑不得。

對於未來的演藝生涯，徐韜很確定自己就是想要演戲，希望畢業後趕快當完兵好全心投入工作，至於有沒有想要嘗試的角色呢？最近在練習打拳的他說：「動作片吧！每個男生小時候應該都幻想過自己是身手矯健、維持正義的英雄。要不演反派也蠻好的！」那感情生活呢？徐韜坦言一直都有人表示好感，但自己對感情太理性，也就沒找到適合的伴。「我希望自己的另一半是真正了解我，接受我所有面向的人，而不只是喜歡我在表演時的樣子或演出的角色。」

《大崎下》是客家電視改編自「徵客家故事」首獎作品的文學電影，由李鼎執導，方文琳、徐韜、唐川、蘇炳憲主演，將於3月24日星期六晚間9點在客家電視頻道播出，並在YouTube、酷瞧、CHOCO TV、KKTV、LINE TV 、LiTV等網路平台上架。公視影音網(公視+)則將提供4K版本。

(中時)

闊思音樂×DELIGHT MUSIC 共造亞… 唐振剛變態施暴女星 遭毀容1小時…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。