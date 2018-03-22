因輔大性侵案「被退休」？夏林清放話犧牲退休金也要討公道

2018年03月22日 22:57 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

夏林清在臉書表示，自己會不計代價討回清白 (圖／翻攝自夏林清臉書)

2015年6月，輔大爆發性侵案，但一直到隔年5月，在受害人男友8000字的控訴文PO出後才讓全案曝光，輔大社科院中間種種不當的處置行為也被民眾砲轟，院長夏林清更是成為眾矢之的。如今夏林清在臉書自爆，表示自己將要「被退休」。

夏林清14日在臉書上以標題為「挺直脊樑做人，不能讓教育者風骨被官奴摧折！」，PO出輔大校方的公函，內容中寫到夏已達屆退年齡，要求她在本月30日前去辦理退休手續。夏林清表示自己相當錯愕，明明還在停聘處分期間，根本沒有退休資格，為何這時來公文要她退休。

夏林清更痛批校方，對她的停聘處分自始至終就是欲加之罪、違法濫權，如果校方知道錯誤，就該先對她公開道歉，還她清白之後再讓她退休，她不會在不清不白的情況下退休。夏林清更說：「自己將會不計代價，就算犧牲退休金也要討回公道」。

當年心理系學弟王凱民企圖在電梯口性侵酒醉的學姊，學姊的男朋友趕到時，王凱民才停手趕緊穿上褲子，事後王凱民表示自己喝醉不記得事情經過，卻被在場的同學打臉，指出王凱民當時意識清楚，還會阻止他人叫救護車。

事後心理系疑似並未依照《性平法》流程提報，反而由夏林清等人自行主導，成立工作小組進行輔導，但過程中工作小組卻涉嫌試圖將案件導向被害女大生酒醉、意亂情迷的方向，夏林清還說出震撼社會的「情慾流動」、「不要亂踩上一個受害者位置」等驚人之語，且不斷多次在公開網路中提及被害女學生全名，卻對加害者隻字不提，逼得女學生最後道歉，引起網路風暴，網友痛批「為何被性侵的人還要出來道歉？」，最後輔大對夏林清祭出停聘1年處分，而狼學弟也在今天(22日)被判處3年6個月有期徒刑。

(中時電子報)