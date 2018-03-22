哈林誤信治鼻炎染菸癮 受孫越親邀當拒菸大使

2018年03月22日 23:05 時報周刊 林彥君

哈林不希望媽媽擔心，及想到爸爸生前交代的話決定戒菸。（粘耿豪攝）

庾澄慶（哈林）受孫越（孫叔叔）邀請擔任「戒菸就贏」比賽的代言人，也是他第二次擔任拒菸大使。孫越曾拍影片及親自設計文宣邀請哈林，孫越在影片中拿著設計圖說：「如果你不滿意，我們會重新設計，希望你幫忙。」對此，哈林認為：「孫叔叔事必躬親，我一定要參與」，孫叔叔近期住院他沒有探訪，有藉由董事基金會了解孫叔叔病情「人家生病住院，若跑到醫院關心，會打擾讓人無法休息。」

哈林透露曾受過敏性鼻炎所苦，就讀工專時，朋友跟他說抽菸可以改善鼻腔阻塞，他誤信而開始接觸香菸。哈林的父親因吸菸罹患肺氣腫後過逝，他曾嘗試戒菸，卻撐不到3個月就破功，直到1991年趕錄《快樂頌-頂尖拍檔》專輯，作曲時菸不離手，又長時間睡眠不足，幾乎住在錄音室裡，碰到季節變換，引發鼻蓄膿、上呼吸道感染「咳嗽咳到晚上無法睡覺，前後進出醫院持續有2、3個月，聞到菸味就有流鼻血的感覺。」

哈林的菸齡有15年，他剛開始戒菸因忍不住菸癮，會點著菸放著不抽的「拜菸」習慣，想藉由菸味撫慰心靈，他想到住院時媽媽手在醫院的焦急表情，以及爸爸生前交代戒菸的話，靠著意志力戒菸成功後，他認為「戒菸不但是對自己體內環保，也是對周圍的人的健康環保，戒菸不難，一定要嘗試，經過多次革命就會成功，現在空氣空氣品質已經很差，不該再抽菸傷害自己。」

董氏基金會公共事務主任林清麗透露，哈林20幾歲時就與孫越認識，兩人還一起吃過飯，她透露，因為1986年孫越參與電影《孽子》演老同性戀，原本搭檔的年輕同性伴侶要找哈林搭檔出演。今年孫越指定要找哈林當拒菸大使，認為哈林Rocker風格深受年輕人歡迎，好爸爸形象能代表家庭的支柱宣導戒菸。

董氏基金會終身義工陳淑麗，和孫越一同做公益30多年就像雙胞胎，稱孫越是「公益爸爸」，她表示孫叔叔剛照完斷層，狀況一切都沒問題，目前要等燒退才能開刀把膽結石拿掉，她透露「孫叔叔現在狀況很好，因有熱心的人會到醫院幫孫叔叔禱告，家屬不好意思拒絕，在探訪時從外帶入病菌，引發肺部受到侵入感染引起發燒，醫院嚴格要求僅讓孫越的兒子跟女兒在醫院輪流照顧。」

(時報周刊)