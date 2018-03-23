電影《最酷的旅伴》特映券 贈票活動

2018年03月23日 12:00 中時電子報 中時電子報

曾榮獲68屆坎城榮譽金棕櫚的女導演安妮華達與視覺藝術家JR執導新紀錄片。

年齡差距超過五十歲的一對忘年之交，法國國寶級電影大師安妮華達，與堅決不願卸下墨鏡的街頭藝術家JR，攜手展開一趟行動藝術之旅。他倆駛著攝影車上山下海，遍訪法國鄉村小鎮，從採礦區到畜牧區，從冷冽海岸到薰衣草山丘，與當地居民們交流並拍下其肖像，輸出巨幅照片拼貼於公共建築牆面。透過這些宛如壁畫般恆久留存的臉孔，小村人物與歷史躍然眼前，「藝術」的力量也悄然在場域中發酵。

JR創造的藝術形式，加上華達對影像一貫的哲思奇想，引領觀者參與一趟飽含幽默、活力與智慧，乃至於詰問生命起落的旅程。當近九十高齡、視力嚴重衰退的華達奶奶，親身重現高達《法外之徒》在羅浮宮奔跑的經典畫面，與回憶導演丈夫傑克德米時的真情流露，絕對令資深影迷動容不已。坎城影展首映後更被影評及媒體盛讚為今年最好看的一部片。

奧斯卡最佳紀錄片提名《最酷的旅伴》4/03帶著帥哥去旅行

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2.贈票獎項：特映券2張

3.特映時間：4/2(一)晚上9點

4.特映地點：國賓影城@台北長春廣場(台北市長春路176號)

◎ 得獎公佈：3/27 (二)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：3月27日下午2點起至3月28日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)