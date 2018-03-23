少女一夜情索5000元 運將垂涎險當「盤子」

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時電子報

住在桃園的陳姓計程車司機，因載客認識一名少女，兩人互留LINE繼續交往，去年這名司機將少女載往汽車旅館，說好「一次5000元」，但是少女拿了錢，卻趁男子去買保險套逃之夭夭，後來在旅館附近被找到，二人於是又回到旅館，但是還來不及寬衣解帶，就被據報趕來的警網當場逮捕，少女指控遭到性侵，但是司機大呼被仙人跳了。

警訊時，計程車司機堅決否認，他辯稱當天明明2人相約出遊，少女先是和他借錢，後來又說「如果要做愛，一次5000元」，自己則回覆「只要發生關係你就不用還錢」，所以就去領了錢給少女，後來去買保險套時對方竟拿了錢就趁機逃跑。

《聯合新聞網》報導，報案少女指證歷歷說，去年8月她叫車打算到新北，卻被康載到附近汽車旅館，一進房後就被強行脫衣，後來女子逃跑又被拉回還遭康強押頭替他口交，最後慘遭性侵得逞。

不過全案到了地檢署出現大逆轉，根據警方調閱的路口監視錄影帶畫面，少女被司機在路上攔下後，2人就在大街上拉扯，錢包、手機都掉滿地，最後還一起回到汽車旅館，直到警方到場進房時，少女竟躲在窗簾後面不肯出來，而且神色自然、面帶笑容。

檢方認為，少女當時已經逃出旅館，卻沒向路人求救反而跟著司機回去，警方到場後又躲起來，沒有說明自己被性侵並面露驚恐模樣，加上這名男子當時確實有向警衛表示自己被騙要求報警，因此認定他性侵罪嫌不足予以不起訴處分。

(中時電子報)

律師說法》女同學喝爛醉送她去休… 20歲夜歸妹在家洗澡 陌生大叔跟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。