少女一夜情索5000元 運將垂涎險當「盤子」

2018年03月23日 00:02 中時電子報 吳家詮

住在桃園的陳姓計程車司機，因載客認識一名少女，兩人互留LINE繼續交往，去年這名司機將少女載往汽車旅館，說好「一次5000元」，但是少女拿了錢，卻趁男子去買保險套逃之夭夭，後來在旅館附近被找到，二人於是又回到旅館，但是還來不及寬衣解帶，就被據報趕來的警網當場逮捕，少女指控遭到性侵，但是司機大呼被仙人跳了。

警訊時，計程車司機堅決否認，他辯稱當天明明2人相約出遊，少女先是和他借錢，後來又說「如果要做愛，一次5000元」，自己則回覆「只要發生關係你就不用還錢」，所以就去領了錢給少女，後來去買保險套時對方竟拿了錢就趁機逃跑。

《聯合新聞網》報導，報案少女指證歷歷說，去年8月她叫車打算到新北，卻被康載到附近汽車旅館，一進房後就被強行脫衣，後來女子逃跑又被拉回還遭康強押頭替他口交，最後慘遭性侵得逞。

不過全案到了地檢署出現大逆轉，根據警方調閱的路口監視錄影帶畫面，少女被司機在路上攔下後，2人就在大街上拉扯，錢包、手機都掉滿地，最後還一起回到汽車旅館，直到警方到場進房時，少女竟躲在窗簾後面不肯出來，而且神色自然、面帶笑容。

檢方認為，少女當時已經逃出旅館，卻沒向路人求救反而跟著司機回去，警方到場後又躲起來，沒有說明自己被性侵並面露驚恐模樣，加上這名男子當時確實有向警衛表示自己被騙要求報警，因此認定他性侵罪嫌不足予以不起訴處分。

(中時電子報)