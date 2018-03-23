校長風波拖太久 台大教授：管中閔自己要負最大責任

教育部不斷「卡管」，也讓準台大校長管中閔憤怒，要求教育部月底前做出決定 (圖／本報資料照)

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中時電子報
／綜合報導
台大物理系教授林敏聰(圖左一)認為管中閔自己該為「卡管」事件負責 (圖／本報資料照)

準台大校長管中閔原定2月1日就任，卻因教育部再三的「卡管」策略下一再延宕，直到現在3月快結束了依舊不見下文，日前又爆發違法赴陸授課事件，也讓一向沉默的管爺在臉書痛批被各部門抹黑，同時下通牒，要求教育部在3月底之前做出決定。但如今有台大教授有不同的看法，認為管中閔自己應該為事件負責。

根據《聯合》報導，台大物理系教授林聰敏指出，管中閔案爭議不少，但許多疑點是只要他站出來，出示幾張文件，5分鐘就能解決的事情，管中閔卻始終不明講，「管案拖這麼久，管中閔自己要負最大責任」。

林聰敏說，管中閔是否未經核准就先去台哥大獨董、參與會議，或是違法赴陸授課、指導研究生，都應該說清楚講明白，無關藍綠。若廈門大學擅自印上管中閔名字，更應舉證向廈門大學抗議，但管中閔卻始終保持沉默。

台大社會系副教授范雲指出，台大校長位置舉足輕重，各方政治力難免會介入，但管案所引發的風波，不單是政治力使然，還有師生對新校長有不同期待與程序正義等問題，如果遴委會不能解決爭議，那就應該交由校務會議討論，問題若還是不能消除，就該由監督的教育部依法解決。

(中時電子報)

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