中華男足韓國小鮮肉 歐巴王建明很低調

2018年03月23日 07:01 中時電子報 李弘斌 ／新北報導 ／新北報導

王建明殺入禁區右側起腳傳中。（李弘斌攝）

中華男足的陣容近年來愈來愈有國際色彩，27日在亞洲盃資格賽主場對陣新加坡，又新添韓籍的華裔第3代好手王建明。王建明在22日練習賽送出助攻，也展現扛起先發右後衛的能力，賽後卻低調婉拒媒體訪問，僅透過妹妹翻譯中文，簡單表示了感想。

「很享受今天的比賽，真的很開心。如果能夠進入正式名單，之後會更很努力的表現。 」王建明。

王建明的爺爺在1949年移居韓國，擁有4分之3的韓國血統，高顴骨的特徵也相當鮮明。以台灣近來的哈韓風潮來看，這位「歐巴」在寶島應該也能擁有高人氣。不過低調的作風，也讓外界無從更多認識他與台灣這塊土地的連結。

據了解，王建明之所以低調婉拒訪問，主要是他不會說中文，儘管學過中文的妹妹可以充當翻譯，卻也不是很有把握，現階段還沒做好面對媒體的準備。

王建明（右）與航源FC球員拚搶。（李弘斌攝）

儘管如此，王建明的加入，的確讓中華隊在「足球貴公子」陳昌源（夏維耶）引退後留下的右後衛遺缺，有了可能的解答。與航源FC的練習賽，王建民擔綱右後衛表現穩健，防守有侵略性，突前進攻與吊中能力也很不錯。

「他踢得不錯，跑動的距離蠻長的，很快就能融入到球隊中，感覺不像才加入中華隊不久、第一次踢比賽而已。」老將陳毅維說。

中華隊英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）在練習賽下半場也讓王建明嘗試左後衛，但他表示主要是邊後衛人手較缺，也趁機會讓這個新人試試看左路，「顯然右後衛還是他踢起來最舒服、自在的位置。」懷特說。

(中時電子報)