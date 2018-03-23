台中軟體園區帶動就業人口 精銳軟園1號買氣強強滾

2018年03月23日 02:42 中時 盧金足

「精銳軟園1號」建築外觀與軟體園區做連結，由電腦「磁碟重組」圖案設計發想，創造美宅新價值。（盧金足攝）

台中軟體園區為經濟部加工處所開發的新產業園區，打造台中軟體園區成為中台灣資訊重鎮。（盧金足攝）

房價基底相較台中市中心來得低的台中大里區，隨74號快速道路通車、台中軟體園區進駐、交通利多加持，大里區房市熱度隨之升溫。（盧金足攝）

精銳建設在2500坪的廣大基地，打造「精銳軟園1號」規畫三區共231戶住家及13間店鋪。（盧金足攝）

台中市府盤點大里資源提出「屯區市區化」，大里地區的產業與文化的優勢出發，推動大里建設均衡區域發展。（盧金足攝）

台中軟體園區為經濟部加工處所開發的新產業園區，打造台中軟體園區成為中台灣資訊重鎮，7期一線豪宅建商精銳建設首度進駐大里軟體園區，推出「精銳軟園1號」建案，軟體園區就業人口移居紅利可期，賞屋人潮強強滾，吸引置產族搶進，大里房市鍍金。

台中市府為大里區未來規畫藍圖，包括擴大台中軟體園區周邊腹地、打造文創聚落示範基地等，進行產業活化升級；其中大里區跟東南區地理位置上最接近，都市發展連結在一起

，因此市府提出「屯區市區化」發展方向，希望將大里重新發展成為市中心核心區的一部分，擴大市政核心區，並結合市府都市發展策略，建構完整的大台中。

近期最受矚目的就是7期豪宅建商精銳建設首次跨足大里區房市，推出總銷20億的「精銳軟園1號」，基地位於「台中軟體園區」第一排的泉水街與公園街角地，正對網銀、大買家、佑順。

精銳建設總經理吳秋涼表示，隨著台中零汙染軟體園區將完工啟動，預計為大里區增加5000個就業機會，帶動可觀的房市需求，精銳建設在2500坪的廣大基地，規畫三區共231戶住家及13間店鋪，挑高7米2的大廳空間、健身房、閱覽室、Lounge Bar等，還為小家庭特別打造專屬兒童遊戲室。

吳秋涼指出，該案預計興建地上11樓，地下2層，每戶25~38坪的2~3房產品，一個樓層有兩個獨立電梯間，一梯間為5戶

，配置2台電梯，大樓的建築規劃讓2房空間也可享有三面採光。

「精銳建設對生活美學的執著，從不因產品的價格或位置而改變！」精銳建設業務部經理朱自仁強調，精銳推出的每棟建築設計都獨一無二，成為當地建築指標。

朱自仁說，「精銳軟園1號」特別聘請呂永豐建築團隊的李明哲建築師操刀，建築外觀與軟體園區做連結，由電腦「磁碟重組」圖案設計發想，在創造美宅新價值的同時，帶點豐富趣味

，讓許多6、7年級的客戶產生共鳴。

「精銳軟園1號」對面、中軟園區內的公設豐富多元，包括東湖公園、青年公園以及2座標準籃球場、園區步道、自行車道等等，可說是一處超過萬坪的低碳環保綠特區，軟園尚未啟動，假日園區內運動休閒人潮不斷。

市府對大里榮景提出長期的市政建設方向，包括大平霧捷運系統可行性研究規畫、台74線南北雙向交流道、大里國民運動中心預計2019年12月完工、社會住宅光正段2018年10月完工，以及大康橋計畫、纖維工藝博物館、中台灣影視基地二期、大里夏田產業園區申請設置案等推行進度。

此外，大里透過未來的軌道系統，北大里將以行政樞紐為發展核心，南大里則以創研產業為發展核心，透過軟體園區再改造計畫，解決資源設施不足的問題，結合交通運輸系統擴散至周邊，至整個大平霧地區，強化地方生活圈，受惠台中軟體園區紅利帶動的大里區房市，近幾年區域推案也很多，後勢發展備受期待。

(中時)