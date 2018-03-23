中華男足英國小鮮肉 沈子貴有信心進球

沈子貴（左）嘗試在禁區內起左腳射門，被航源FC防守球員擋出。（李弘斌攝）

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中時電子報
／新北報導

笑容靦腆、但球技令人驚豔的英籍台裔小將，效力於英超水晶宮青年隊的「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin），這次亞洲盃資格賽對新加坡之戰，又有機會為中華隊出賽。他微笑著說，有信心在這次比賽中，攻入去年12月屢次擦身而過的國家隊進球。

「我一直相信，只要繼續努力，踢出我自己風格的足球，進球自然就會來的。」沈子貴說。

沈子貴（前排左一）、王建明（前排左三）都在中華男足練習賽的先發11人中。（李弘斌攝）

沈子貴去年12月底滿17歲，但早在12月初的中華足協國際邀請賽，他的表現就令觀眾眼睛一亮。只是就觀念和技術而言，沈子貴確實有超乎同年齡台灣球員的成熟度，卻也不是沒有罩門，內行人一眼就看得出來，甜甜圈弟相當依賴自己的右腳，使得進攻套路偏於單調，容易被對手摸清。

「回英國之後，我有特地訓練左腳。」沈子貴說。

在22日對航源FC的練習賽，沈子貴先發位置是大家較為熟悉的左邊鋒，但除了慣性的左路內切，他的直線突破變多了，上半場後段甚至與右邊鋒陳浩瑋換位，也嘗試過幾次右路內切射門，儘管左腳射門的威脅性仍待加強，甜甜圈弟卻真的「不一樣了」。

「這是我回到中華隊之後，第一次參與比賽，」沈子貴說：「感覺這次球隊的陣容比較強，我也會努力表現，希望能擠入23人，再爭取上場機會。」

(中時電子報)

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