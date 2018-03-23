統一時代「美人節」IG網紅推薦清單 消費滿千抽逾73萬LUXGEN休旅車

統一時代百貨台北店「美人節」將正式展開，統一時代百貨總經理王寶銘（中）請來8大Instagram網美分享21個獨家及首賣私藏清單。（統一時代百貨提供）

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統一時代百貨台北店的Kiehl’s超級明星組，原價3010元，30日獨家特價2400元，限量30組。（統一時代百貨提供）
統一時代百貨台北店的雅詩蘭黛蜜鎖年輕發燒組，原價5233元，31日獨家特價3200元，限量10組。（統一時代百貨提供）
統一時代百貨台北店的GLAM GLOW長效補水完美發光組，原價5200元，特價4000元，限量30組。（統一時代百貨提供）

統一時代百貨台北店母親節檔期即將開打，29日至5月13日「美人節」將正式展開，再度𣈴準小資族推出不能少的滿千送百、首6日加碼等優惠以外，而且比起去年「春時尚」及「美人節」2檔合抽的百萬大獎，今年就大手筆單檔祭出消費滿千即抽LUXGEN休旅車，總回饋率最高達15%，預計本檔業績將成長3%。

今年統一時代百貨台北店「美人節」主打APP優惠，25日至28日率先推出預購會，29日至5月13日化妝品、香氛、美人塾Nature及內睡衣區則享消費滿2000元送200元電子抵用券、首6日加碼推出滿1萬5000再送500以外，4月4日至25日當日於指定櫃位累滿8800，即送百元商品抵用券，而今年全檔抽獎則以全館當日持會員卡消費滿千，即獲1次抽獎資格，有機會抽中價值73萬5000元的LUXGEN U5休旅車。

統一時代百貨總經理王寶銘表示去年景氣雖然不理想，但統一時代全年仍逆勢成長了3%，而APP會員數也破58萬、下載率也達10萬，而今年也看準輕奢市場，在春季改裝一次引進了17個新品牌，以輕奢飾品為主，像是全台首櫃的日本品牌COCOSHNIK、全台首百貨專櫃的Samsonite等，「今年第1季表現不錯，1到2月就成長了2%，而今年全年目標就希望成長3%。」

而母親節檔期主打的化妝、保養品等優惠統不能少，今年29日至4月25日第一波活動就推出近200件獨家商品，還有近百件獨家組合，再下殺46折優惠，首6日再推限搶好物，包括SK-II經典青春限定組、Kiehl’s超級明星組、雅詩蘭黛蜜鎖年輕發燒組等，王寶銘表示去年化妝品就全年業績16%、成長了6%，今年加入了香氛等快閃櫃，預計會再有所成長。

此次「美人節」更搶攻年輕人市場，走Instagram攻勢，請來8大IG網美分享21個獨家及首賣私藏清單，王寶銘表示今年比去年同檔增加了1成的預算，過去主客群均為24到35歲之間，此次看準新世代愛輕奢品的取向，請來網紅推薦單品，希望能把主客群年齡再拉低至20到30歲間，吸引女兒跟媽媽也能一起來逛街購物，也讓逐年成長的1%的客單再提升。

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