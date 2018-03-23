川普簽署備忘錄 對陸祭出500億美元關稅　稱美國將更強大富裕

2018年03月23日 02:31 中時 江靜玲

美國總統川普今天簽署保護美國創新競爭力備忘錄，根據301調查結果，對中國大陸祭出關稅懲罰和投資限制，誓言在其政府下，「偷竊美國的繁榮將告終」，美國將更強大富裕。

在此之前，白宮資深官員於背景說明會中表示，川普政府對大陸的懲罰關稅總額保守估計為500億美元，項目達13000產品，並稱這是「歷史性事件」，川普總統的「勇氣和遠見」應獲得掌聲。

官員說，川普總統指示美國貿易代表萊特海澤在簽署備忘錄後的15天內公佈擬議的產品清單和任何擬定的增加關稅，經過公告和徵求意見後，最終的關稅清單將被確定；財長穆努欽在60天內提出行政部門行動計劃，以解決大陸對美國重要工業或技術不公平收購投資的擔憂。

川普於美東時間22日中午1230(台北時間23日凌晨1230)在白宮簽署對抗中國大陸不公平貿易備忘錄。白宮隨後發布聲明指出，為保護美國競爭力，川普總統採取行動，以解決損害美國創新的中國政策和做法。

聲明說，川普總統指示其政府考慮採取一系列行動來應對中國大陸涉及不公平和有害收購美國技術的行為，政策和做法，包括川普政府將提議徵詢公眾意見，對某些受中國不公平工業政策支持的產品增加25％的關稅。建議關稅的部門將包括航空航天，信息通信技術和機械。

川普政府並將來通過世界貿易組織（WTO）的爭議程序，責成美國貿易代表署對大陸的歧視性技術許可做法提出異議。此外，財政部將會同其他機構進行協商，將對大陸在敏感美國技術方面的投資提出限制建議。

聲明中說，川普總統的行動在很大程度上取決於去年8 月川普指示美國貿易代表署啟動301條款，對中國大陸在技術轉讓和智慧產權，以及創新方面的政策和做法展開調查結果。

調查得出結論，中國大陸使用外國所有權限制，例如合資要求，行政審查和許可程序，迫使或迫使美國公司向中國實體轉讓技術；大陸要求進入新能源汽車市場的外國公司將核心技術轉讓給合資企業，並披露整車的開發和製造技術。

調查並認為，中國大陸迫使美國公司以以非市場為基礎的條款，將技術許可給中國實體。中國大陸政府並用國家基金幫助中國投資財團收購美國公司，例如Apex Technology Co.收購了一家美國電腦 製造商。

此外，大陸支持網駭美國公司，以獲取商業秘密等敏感的商業信息。2014年，美國指控5名中國軍事駭客進行針對美國公司和勞工組織的商業利益的網路間諜活動。

聲明中說，中國大陸的不公平行為，政策和做法每年給美國造成數百億美元的損失。

(中時)