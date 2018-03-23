美對陸出手 鷹派納瓦若：「歷史事件」川普該獲掌聲

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美國總統川普今天簽署備忘錄對中國大陸展開第一波不公平貿易懲罰行動。向來主張對中國大陸採取強硬立場的白宮貿易顧問納瓦若表示，美國總統川普簽署對抗大陸經濟侵略備忘錄是「歷史事件」，不僅為美國企業，更為全球貿易體系，是「健康」的作法；川普的「勇氣和遠見」，該獲得掌聲。

納瓦若 22日在白宮背景說明會上則侃侃而談，指中國大陸準備主導全球和未來經濟，底線是美國對大陸經濟侵略不能只是戰略防禦，必須採取實際對抗行動。

然而，美國商界領袖擔憂此舉，可能會引發負面連鎖效應，傷害美國經濟。商界領袖承認，中國大陸的智慧財產權是一個問題，但警告關稅可能會適得其反。

在川普決定對大陸採取關稅懲罰前，美國商會、全美零售聯合會和其他商界領袖連署了一封信給川普，信中指出，實施大幅關稅將引發對美國經濟產生負面影響的連鎖反應，引起報復行動，扼殺美國農業、商品、服務業和出口，並提高企業和消費者成本。

美國貿易代表萊特海澤坦承，貿易戰中沒有人獲勝，「我們當然不希望發生貿易戰，但我們必須問自己，我們可以讓貿易赤字不斷增加下去嗎？」

萊特海澤在本周三在國會聽證會中說，有關關稅部分，「在可量化懲罰性關稅對中國大陸施加最大壓力，對美國消費壓力則降到最小。」

(中時)

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