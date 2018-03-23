月薪6~7萬！墾管處徵聘廚藝家！為生態旅遊粧點出餐

2018年03月23日 05:30 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

讓墾丁的美與好讓更多人知道！恆春半島的生態旅遊發展越來越純熟，也受到許多民眾喜愛，墾丁國家公園管理處為了讓更多人看見墾丁美好的不同面向，徵求廚藝家來恆春半島駐點至少半年，墾管處以6~7萬元／月徵求一位對烹飪或料理有興趣或相關背景的廚藝家，希望協助社區利用在地食材開發更多美味餐點，除了能讓大家認識恆春半島的飲食文化，也能達到減少食物里程的友善環境目標，同時拓展社區生態旅遊的服務內容和價值，歡迎對烹飪料理有興趣的朋友來恆春半島大顯身手。

有山又有海的恆春半島，蘊含極為豐富多樣的生物生態及人文故事，墾丁國家公園管理處輔導11個社區發展生態旅遊，由在地解說員帶領遊客深入恆春半島各處，認識當地特有的生態之美。發展生態旅遊之餘，包括龍水、里德、港口、後灣、永靖和滿州等社區提供以在地食材製作的風味餐點，不同季節生產不同的作物，讓旅人們藉由飲食認識半島的節氣和自然時曆，感受半島的生活面貌。

大前年(104)雙十國慶，墾管處與滿州鄉各社區辦理「鷹空下的美好食光」，不僅帶遊客走訪滿州、港口及里德社區特殊的人文產業外，更在晚餐時間，讓大家駐足在綠草如茵的牧草田，徜徉在鷹空之下，感受前所未有的大地與自然的洗禮。

這場特殊的風味晚宴大受歡迎，因為社區結合當地農特產以及食農教育的元素，創造生態旅遊的新價值。因此墾管處希望大家多多享用在地風味餐來減少食物里程，達到低碳、無毒的環保飲食，體會從產地到餐桌的新鮮美味，一起來感動社區提供多元的生態旅遊服務。

簡單的家常菜不同的擺盤也能增添風味。（墾丁國家公園管理處提供）

爰此，即日起，墾管處以6~7萬元／月徵求一位對烹飪或料理有興趣或相關背景的廚藝家，以至少７個月的駐點時間，分別到各生態旅遊社區裡，協助提升烹調、餐飲空間、擺盤或餐飲服務等過程中的服務品質。只要是重視食材來源，喜愛研究各種食物特性，擅長用餐環境和擺盤規劃設計的人，都歡迎來報名廚藝家的徵選活動。

期待廚藝家發揮美食藝術的才華，與社區夥伴一起創作出好吃又好看的在地美味佳餚，更希望藉由飲食餐點的品質提升，增加更多生態旅遊的服務，讓相關活動訊息和報名簡章請上墾管處官網查詢，報名只到至4月7日為止喔！

(中時電子報)