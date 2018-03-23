兒童節將至！「翻拉遊戲書」飆創意、在台好夯

2018年03月23日 05:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

兒童是未來的主人翁！兒童的想像力是非常豐富的，因此童書也創意無限。兒童節將至，誠品書店觀察，「翻拉遊戲書」最受家長青睞，2017年銷售量較去年翻倍成長！像是風靡全球的Bizzy Bear系列，活潑好動的孩子玩得再瘋狂也不易損壞，是幼兒書銷量冠軍；Little Faces百葉窗變臉書，書中動物表情可隨著翻頁變化喜怒哀樂，總計兒童商品近年持續成長，今年2月份就比去年同期成長逾2成以上。

Bizzy Bear系列以翻拉式互動的書頁設計，讓孩子在閱讀過程中就像玩樂，享受與眾不同的閱讀體驗。（誠品書店提供）

孩子和書的互動，是重要的啟蒙。Bizzy Bear有「世界最忙碌的小熊」稱號，因為它的翻拉式互動書頁設計，讓孩子閱讀過程就像在玩樂，紙板材質堅固深得父母喜愛。另外《Let's Bake a Cake》以「紙上擬真」的概念，小朋友在書上動動手指拖曳，如同參與美味蛋糕的製作過程，無論是量杯、打蛋、攪拌等每個動作都不馬虎，相當有趣。正值全台誠品實體書店「月讀一冊」運動回饋誠品人每月一書77折優惠，鼓勵每月持續閱讀，兒童月別忘了挑本好玩的書送給孩子！

《Let's Bake a Cake》擬真蛋糕製程，無論是量杯、打蛋、攪拌等，每個動作都不馬虎。（誠品書店提供）

發展孩子的創意概念，誠品生活松菸店量身打造【小小職人俱樂部】，每個月規劃各種客製化兒童手作課程，讓孩子體驗一日職人，不僅開發手腦的DIY創造力，更可從興趣中培養手作技能。4/4-4/6兒童節連假期間，推出「麻茶元」茶道體驗、「木匠兄妹」一日木匠、「草山金工」小小金工師等各類豐富課程；4/28(六)「五行創藝」推出手作陶土課程，當日課程可獲得限定小小職人圍裙乙件和小徽章一枚！

誠品生活松菸店量身打造【小小職人俱樂部】。（誠品書店提供）

此外，4/4(三)信義店5F以【森林童話基地】為主題全新改裝開幕，逾40個親子品牌登場，開幕期間並週週推出手作課程、藝文表演與學習活動體驗，邀您和孩子一同學習與成長，4/4-5/15會員於指定親子專櫃消費滿2,000元，還有機會抽中「美國Radio Flyer」飛行者復刻經典拖車。

(中時電子報)