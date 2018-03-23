女性染燙、指甲美容夯！健康風險要注意

2018年03月23日 06:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

女性愛美！近年來頭髮染燙、指甲美容都很夯！然殊不知其實這些可能都暗藏健康危機！營養師梁家瑋指出，頭髮指甲皆由角蛋白組織而成，當女性過度染燙髮或進行指甲美容，當心蛋白質流失，造成髮質、指甲受損。染、燙髮時，化學性的鹼性染劑與物理性的高溫容易破壞毛髮的毛麟角蛋白組織，頭皮的毛囊角蛋白也可能受損，導致頭髮變脆弱，易出現掉髮、毛燥等問題。

而美甲過程中的拋光動作，可能導致甲層的角質層磨損，讓指甲愈來愈薄，同時為避免真甲發霉，還會透過凝膠與光療為甲面添上一層乾燥劑使指甲乾燥變硬，然而，凝膠中所含的化學成份，若長時間停留於甲面上，也恐導致指甲之角蛋白結構產生化學變化，造成指甲角質層脫落受損。

為守護愛美女性的髮甲健康，梁家瑋營養師提出「四大完美髮甲保養對策」：

1. 控制染燙、指彩次數與頻率：指甲與頭髮也需擁有適當的休息與養護時間，建議女性需控制染燙與指彩的次數，一年不宜染燙超過3次，指彩則建議一年不超過6次。

2. 嚴選產品、認明成分標示：在染髮劑的選擇上務必看清是否含有「對苯二胺」(PPD)，避免染劑影響頭皮健康。而指甲油則建議挑選水溶性指甲油，同時認明去光水中的「丙醇」成份恐對指甲造成的損害。

3. 加強隔離程序：不論在染燙髮或上指彩前，都建議先在頭皮、甲面上塗抹隔離防護產品，避免皮膚與異物直接接觸，降低傷害風險。

4.補充髮、甲必需營養素：徒有光鮮亮麗的外表卻忽略髮甲健康的根本，透過再多的染燙髮或指彩也無法掩蓋長期損害！頭髮、指甲都由角蛋白所構成，倘若身體缺乏蛋白質，可能造成頭髮稀疏易落髮、容易皮膚脫皮或指甲斷裂等問題。因此，建議可透過每日食用充足的生物素幫助身體代謝蛋白質，以維持髮甲的健康本質，如甜菜、雞蛋、小麥胚芽、全榖類與鮭魚等皆蘊含豐富的生物素！

(中時電子報)